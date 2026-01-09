Indonesia anuncia el fin del operativo para buscar al niño aún desaparecido tras el naufragio

Los equipos de rescate de Indonesia dieron este viernes por finalizado el operativo para encontrar al niño de 10 años aún desaparecido tras dos semanas de búsqueda, después de que naufragara el 26 de diciembre un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia española, con tres fallecidos y dos supervivientes.

La conclusión de la misión fue anunciada por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de Indonesia, que coordinó el amplio despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo, donde se ha coordinado parte del operativo.

Al acto, celebrado en el muelle, acudieron decenas de efectivos que participaron en el operativo, incluidos miembros de Basarnas, Policía, Marina, Guardacostas, Ejército, personal del puerto y grupos de buzos voluntarios.

Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia y pidieron una oración por las víctimas.

"Lo siento. No hemos podido encontrarlo", declaró a Efe Stephanus Risdiyanto, director de la Marina de Labuan Bajo, y remarcó que, con 15 jornadas de búsqueda, el operativo ha sido "uno de los más largos" que él ha visto.

Por su parte, la familia, a través de un representante local, agradeció los esfuerzos de los rescatistas, mientras, a la conclusión del acto, el padre del menor desaparecido saludó uno a uno a todo el personal implicado en el despliegue.

Los barcos de la misión zarparon al amanecer y regresaron alrededor del mediodía de este viernes al puerto sin encontrar al niño que queda desaparecido.

"Hemos buscado en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro", dijo a Efe Budi Widjaja, quien asiste a la familia del desaparecido.

El menor sin localizar viajaba en el barco junto a una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, ex futbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de éste; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una ex pareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

Los equipos de búsqueda indicaron que harán seguimiento por si hay nuevas pistas o embarcaciones que navegan por la zona encuentran al menor.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. Cuatro tripulantes y un guía también fueron rescatados.

La última jornada del operativo llega después de que el jueves la Policía anunciara que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel, al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.

"Los investigadores evalúan si hubo un elemento de negligencia en la operación del buque que provocó el accidente marítimo con víctimas mortales", declaró en un comunicado el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental -donde se encuentra Komodo-, Henry Novika Chandra.