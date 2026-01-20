El Tiempo
Aemet avisa de un nuevo frente que traerá varios días de lluvias a Cádiz desde este miércoles
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE

En imágenes, el accidente de tren en Barcelona

Agencias

20 de enero 2026 - 23:43

El maquinista del tren descarrilado de la R4 de Rodalies ha muerto este martes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona). El suceso, que se ha producido en torno a las 21.00 horas, se ha saldado además con 37 heridos, cuatro de ellos en estado grave.

En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
1/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
2/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
3/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
4/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
5/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
6/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
7/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
8/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
9/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
10/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
11/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
12/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
13/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
14/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
15/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
16/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE
En imágenes, el accidente de tren en Barcelona
17/17 En imágenes, el accidente de tren en Barcelona / EFE

También te puede interesar

Lo último

stats