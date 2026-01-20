En imágenes, el accidente de tren en Barcelona

El maquinista del tren descarrilado de la R4 de Rodalies ha muerto este martes tras la caída de un muro de contención entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona). El suceso, que se ha producido en torno a las 21.00 horas, se ha saldado además con 37 heridos, cuatro de ellos en estado grave.