Igualdad alertó al CGPJ tras la alarma generada por el fallo en las pulseras antimaltrato

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha remitido una carta oficial al Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifestando su preocupación por la alarma creada en relación con los supuestos fallos en las pulseras antimaltrato, según confirmaron fuentes del Ministerio de Igualdad.

En el escrito, la Delegación ha dejado constancia de que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre problemas en el servicio proporcionado por Vodafone, actual adjudicataria del sistema. Esta misiva se produjo como respuesta a las alertas incluidas en la Memoria 2024 de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se mencionaban absoluciones de acusados derivadas de fallos en estos dispositivos de seguimiento.

La polémica ha motivado que la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado publicara el pasado jueves un comunicado donde lamentaba la inquietud generada en las víctimas y aclaraba que los problemas detectados fueron "puntuales" y relacionados con la migración de datos entre operadoras, sin afectar al funcionamiento real de los dispositivos.

"Las pulseras nunca dejaron de funcionar"

Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha insistido reiteradamente en que "las pulseras telemáticas nunca dejaron de funcionar" y que el error técnico se limitó al acceso a ciertos datos durante un periodo muy concreto. "Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas, a salvo", declaró Redondo el pasado viernes.

La titular de Igualdad ha detallado que la incidencia estuvo relacionada con problemas en la transición entre operadoras, de Telefónica a Vodafone, lo que provocó que en algunos casos puntuales la información no estuviera disponible para los juzgados al valorar posibles quebrantamientos de condena. Durante una entrevista concedida a La 2 en 2024, Redondo precisó que los casos de absoluciones derivados de estos fallos técnicos representaban menos del 1% del total.