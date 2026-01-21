Hallan la pintura rupestre más antigua, de hace 67.800 años, en una cueva en Indonesia.

La historia más antigua contada en imágenes conocida hasta ahora se dibujó en una cueva de la isla de Célebes (Sulawesi, en el idioma local), en Indonesia, y data de hace al menos 67.800 años.

Se trata de la plantilla de una mano, rodeada de otras figuras pintadas más recientemente, y es 15.000 años más antigua que el anterior hallazgo arqueológico hallado en la misma cueva de Indonesia.

La revista Nature recoge este miércoles la descripción de estas pinturas rupestres que respaldan la teoría de que los primeros seres humanos emigraron a Sahul (un macrocontinente que abarcaba en el Pleistoceno lo que hoy es Australia continental, Tasmania, Nueva Guinea y varias islas adyacentes) a través de una ruta norte que atravesaba lo que hoy es la isla de Célebes.

El hallazgo ha sido realizado por un equipo internacional de investigadores que lleva años estudiando la zona, en el que hay científicos de las universidades australianas de Griffith y Southern Cross, y de la agencia nacional de investigación e innovación de Indonesia (BRIN por sus siglas en inglés).

Indonesia: el primer 'museo' de la humanidad

Indonesia es conocida por albergar algunas de las primeras pinturas rupestres del mundo, con arte del Pleistoceno documentadas en el este de Borneo y suroeste de la isla de Célebes, aunque en este último caso sus cuevas habían permanecido prácticamente inexploradas desde que se descubrieron las primeras muestras en 1977.

Para comprender mejor esa zona de la isla de Sulawesi, el equipo dirigido por el arqueólogo de la universidad australiana de Griffit, Maxime Aubert, ha estudiado las cuevas en todo el sureste de la isla -llegando a registrar 44 yacimientos, incluidos 14 lugares hasta ahora desconocidos-.

Adhi Agus Oktaviana, investigador especialista en arte rupestre de la agencia nacional de investigación e innovación de Indonesia. / Efe

La aplicación de las últimas técnicas de datación por serie de uranio, mediante láser de alta resolución aplicado a los depósitos de carbonato cálcico que se habían formado sobre y debajo de las pinturas cavernarias, ha revelado edades mínimas de hasta 67.800 años.

Esto indica que la cueva de Célebes se utilizó para crear arte durante un periodo excepcionalmente largo, con pinturas producidas repetidamente durante al menos 35.000 años. Las últimas son de hace 20.000 años y evidencian una larga tradición de contar historias a través de imágenes en el Pleistoceno tardío.

Una mano con forma de garra

Entre los motivos hay siete plantillas de manos y una figura humana pigmentada en marrón (que data de hace al menos 3.900 años) que puede representar la prueba más antigua de la expresión cultural en la región.

La plantilla de la mano es una variante única en el mundo de este motivo: "Una vez creada, se modificó para estrechar deliberadamente los contornos de los dedos y dar la impresión general de una mano con forma de garra", señala uno de los autores, Adam Brumm, investigador de la evolución humana en la Universidad de Griffith.

"Este tipo de mano puede simbolizar la idea de que los seres humanos y los animales estaban estrechamente conectados, algo que ya parece verse en el arte pictórico más antiguo de Sulawesi, con al menos un ejemplo de una escena que representa figuras que interpretamos como seres mitad humanos, mitad animales", explica Brumm en un comunicado del centro.

El investigador Adhi Agus Oktaviana, especialista en arte rupestre del BRIN de Indonesia ,considera que "es muy probable que las personas que realizaron estas pinturas en la isla de Célebes formaran parte de una población más amplia que más tarde se extendería por la región y acabaría llegando a la actual Australia".

Luz a las rutas migratorias del Pleistoceno

El momento en que los humanos ocuparon esa masa continental del Pleistoceno conocida como Sahul ha sido fruto de un intenso debate arqueológico, con dos corrientes mayoritarias que defendían que los primeros pobladores llegaron hace 50.000 y 65.000 años, respectivamente.

Figura humana pigmentada en marrón, de hace al menos 3.900 años, la más antigua de la expresión cultural en la región de Sulawesi, en Indonesia. / Efe

Los investigadores proponían dos rutas migratorias principales hacia Sahul: una norte o septentrional hacia la parte de la actual Nueva Guinea a través de la isla indonesia de Célebes, y otra más meridional que llevaba a los navegantes al continente australiano a través de lo que hoy es Timor o las islas adyacentes.

La datación de las pinturas rupestres publicada hoy "respalda firmemente la idea de que los antepasados de los primeros australianos llegaron a Sahul hace al menos 65.000 años a través de la ruta norte", subraya Oktaviana.

Los nuevos descubrimientos en la isla de Célebes siguen reforzando la idea de que el arte cavernario se desarrolló y evolucionó de forma paralela en varios sitios del mundo. En Europa los animales más antiguos hallados hasta ahora se dibujaron en la cueva francesa de Chauvet hace más de 30.000 años.