Hallado un cadáver en Palau-sator dentro del coche arrastrado por el temporal en Girona

Los Bombers de la Generalitat han localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior del vehículo que fue arrastrado por la corriente de una riera en Palau-sator, municipio gerundense afectado por el intenso temporal de lluvias registrado este martes 20 de enero de 2025. El hallazgo se produjo después de que el nivel del agua descendiera lo suficiente como para dejar visible el techo del automóvil, según han informado los servicios de emergencia a través de un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

El operativo de búsqueda se activó durante la mañana del martes, cuando un hombre desapareció en medio del temporal que azotaba la comarca del Baix Empordà. Los equipos de rescate desplegaron un amplio dispositivo terrestre y aéreo para localizar al desaparecido, aunque las condiciones meteorológicas adversas y el elevado caudal de la riera dificultaron enormemente las labores de rastreo. La fuerza del agua obligó a suspender temporalmente los trabajos terrestres, manteniéndose únicamente las tareas de búsqueda desde el aire mediante helicópteros.

Conforme avanzaba la jornada y las precipitaciones remitían, el caudal del agua comenzó a descender progresivamente, lo que permitió a los bomberos retomar las labores de búsqueda con mayor seguridad. Fue entonces cuando el techo del vehículo "ha quedado a la vista" en una zona catalogada como de difícil acceso, según han explicado los propios Bombers de la Generalitat en sus comunicaciones oficiales. Finalmente, el cuerpo que se encontraba en el interior del automóvil pudo ser localizado y recuperado, aunque las autoridades no han especificado de momento si se trata del hombre desaparecido durante el temporal.

El dispositivo de emergencia desplegado en la zona

Los servicios de emergencia catalanes movilizaron un importante despliegue de medios humanos y materiales para hacer frente a las consecuencias del temporal en Palau-sator. Además de las dotaciones terrestres de los Bombers de la Generalitat, se incorporaron al operativo helicópteros especializados en rescates y equipos de buceadores preparados para actuar en cuanto las condiciones del caudal lo permitieran. La coordinación entre los diferentes servicios resultó fundamental para llevar a cabo las labores de búsqueda en un entorno particularmente hostil.

Las rieras de la zona experimentaron una crecida excepcional debido a las intensas precipitaciones registradas durante la madrugada y primeras horas del martes 20 de enero de 2025. El volumen de agua arrastró varios vehículos y provocó inundaciones en diversas vías de comunicación de la comarca gerundense. Los servicios meteorológicos habían alertado previamente sobre el riesgo de lluvias torrenciales en la provincia de Girona, activándose protocolos preventivos en los municipios más vulnerables.

Las condiciones meteorológicas adversas en Girona

El temporal que afectó a la provincia de Girona durante este martes forma parte de un episodio de inestabilidad atmosférica que ha castigado el litoral mediterráneo español en las últimas jornadas. Las precipitaciones acumuladas en pocas horas superaron los registros habituales para esta época del año, provocando desbordamientos de cursos fluviales y anegaciones en zonas urbanas y rurales. La comarca del Baix Empordà, donde se encuentra Palau-sator, resultó especialmente afectada por la virulencia de las lluvias.

Los ayuntamientos de la zona han activado sus planes de emergencia municipales, estableciendo perímetros de seguridad en las áreas más vulnerables y recomendando a la población que extreme las precauciones. Las autoridades insisten en la necesidad de no acercarse a cauces de agua durante episodios de fuertes precipitaciones y evitar desplazamientos innecesarios cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Los vehículos arrastrados por riadas constituyen una de las principales causas de víctimas mortales durante temporales de esta magnitud.