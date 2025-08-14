El Gobierno de Sánchez y el PP se acusan mutuamente de la falta de medios contra los incendios

En medio de la gresca política por la ola de incendios que asola España, una decena de ellos aún sin control, el Gobierno defiende haber movilizado todos los recursos del Estado y acusa al PP, que atribuye la falta de medios a la debilidad del Ejecutivo, de divulgar información "falsa" sobre las aeronaves contratadas para la extinción.

Este jueves, los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior) y Óscar López (Transformación Digital y Función Pública) han defendido que el Gobierno cuenta con los medios necesarios para afrontar la compleja situación por los incendios, unos recursos a los que se suman los dos aviones de la UE pedidos por España que han aterrizado esta mañana en Santiago de Compostela.

El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tenido que salir al paso de las acusaciones sobre la contratación de aeronaves para 2025 hechas por el PP, que cifra en cinco menos que en años anteriores (42, en lugar de 47) por la ausencia de presupuestos generales, frente a los 56 asegurados por el Gobierno.

Pese al rifirrafe con el PP, López ha sostenido que todas las comunidades están coordinadas con el Ejecutivo para la extinción, pero no ha cesado en criticar al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de hacer el "ridículo" defendiendo a sus presidentes autonómicos que "están de vacaciones".

Marlaska, sin entrar en el cruce de reproches, ha calificado de "correctas" las tareas de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas del PP y ha ensalzado "un sistema nacional de protección civil realmente fuerte y consolidado".

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha puesto en relieve, en el caso de la Comunidad Valenciana, "la máxima colaboración y coordinación".

Sin embargo, estos argumentos no convencen a los populares que, a través de su vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, denuncian la falta de medios y cargan contra el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su "debilidad", "lejanía" e "insensibilidad". También le reprochan estar "aislado" en el Palacio de la Mareta, porque "lastra la seguridad de todos los españoles".

Y contraponen los mensajes de días pasados del ministro de Transportes, Óscar López, por su falta de "sensibilidad" sobre la catástrofe, argumentando que, a diferencia del Gobierno, las comunidades del PP "están haciendo todo lo posible y poniendo todos los medios" a su alcance.

"Juanma Moreno está ausente"

El PSOE de Andalucía ha retratado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como "presidente ausente e incompetente", por cuanto le ha recriminado su "falta de responsabilidad e insensibilidad" para interrumpir sus vacaciones y haber hecho acto de presencia en actos como el incendio de una capilla de la Mezquita de Córdoba o los sucesivos incendios forestales que han ido afectando a distintas provincias andaluzas.

Ante esa falta de reacción de Moreno los socialistas andaluces, por boca de su portavoz de Cultura en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, han sostenido que "Moreno Bonilla no es el presidente que necesita Andalucia en estos momentos", según una nota de este partido. "Su ausencia y su incompetencia se demuestran semana tras semana", se ha reafirmado la representante socialista en su juicio sobre Moreno.

Ambrosio ha apuntado en el ámbito de la gestión de los incendios forestales que el Gobierno andaluz ha dejado de invertir 350 millones de euros en prevención de incendios y cuidado de montes en la suma de los presupuestos de 2023 y de 2024, de los que 229 millones se computan con cargo a las cuentas del pasado año y otros 140 millones se corresponden a una falta de ejecución de 2023.

El PSOE llama caradura a Feijóo

Al igual que López, el PSOE reprocha a Feijóo por "aplaudir y justificar" a los presidentes autonómicos de su partido en la gestión de catástrofes, cuando, en palabras de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, siempre "llegan tarde, mal y con recortes".

Para Torró, Feijóo, en lugar de exigir a sus presidentes autonómicos que se pongan al frente de estos desastres e inviertan en esta materia, "lo que hace es aplaudirles, justificarles o tirarle la culpa a otro y en esto tiene demasiada caradura".

En Castilla y León, una de las comunidades más afectadas, los socialistas han registrado en el Parlamento autonómico la comparecencia urgente del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios forestales.