El Gobierno garantizará un 90% de fruta y hortalizas de temporada en hospitales y residencias

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja en un texto normativo sobre los productos sostenibles y de cercanía que garantizará que al menos el 90% de las raciones de frutas y verduras que se sirvan en hospitales y residencias deban ser frescas y de temporada, además de producción ecológica y procedente de circuitos cortos.

Así lo ha avanzado este viernes el ministro Pablo Bustinduy durante una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que ha tenido lugar dentro del desarrollo del Real Decreto de Alimentación Saludable en Hospitales y Residencias sobre el que trabaja el Ministerio de Consumo.

Ha explicado que el texto normativo en el que trabaja Consumo, y en el que Sanidad es coproponente, "verá la luz próximamente" y va a fomentar los productos sostenibles y de cercanía, de modo que obligará a que al menos el 90% de las raciones de frutas y verduras que se sirvan en los hospitales y residencias sean frescas y de temporada, un 10% de producción ecológica y un 10% de producción local de proximidad.

Además, establecerá que en aquellos centros que cuenten con posibilidad de instalaciones para cocina, la totalidad de las comidas deberán ser preparadas en ellas, una medida que busca evitar la utilización de productos precocinados y alimentos ultraprocesados.

Para asegurar la variedad en los menús, Consumo establecerá que éstos no puedan repetirse al menos cada 14 días en hospitales y 28 días en residencias.

"Hay un clamor social en España por mejorar la alimentación en hospitales y en residencias", ha dicho Bustinduy, quien ha precisado que proyectos como el del Hospital Nacional de Parapléjicos, con cuya Unidad de Nutrición se ha reunido en esta visita, demuestran la importancia de apostar por el consumo de proximidad y por la incorporación de productos frescos y de temporada en los centros donde se cuida a las personas.

También ha incidido en que no puede ser que "la alimentación que recibimos no corresponda con los cuidados, los tratamientos y el trato que estamos recibiendo para mejorar nuestra salud", ya que ha reivindicado que "la alimentación es un derecho" y, por ello, en centros hospitalarios y residenciales se debe estar "a la altura".

Los centros hospitalarios, residencias y centros de día también deberán disponer de menús especiales adaptados a las necesidades individuales de los usuarios por motivos de salud, éticos o religiosos, de modo que todas las limitaciones alimentarias incluidas en el decreto podrán ser modificadas a petición expresa del usuario siempre que sea compatible con sus condiciones clínicas, nutricionales y funcionales, y cuente con la valoración favorable del equipo asistencial.

El ministro ya avanzó hace unos días que el decreto va a retirar los alimentos ultraprocesados de los menús de niños y adolescentes ingresados, siguiendo el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025 y garantiza que el alumnado tenga cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares y promueve el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada.

La medida incluye, además, que al menos un 80% de los productos de las máquinas vending de hospitales, residencias y otros centros públicos sean saludables.