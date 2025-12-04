La entrega del cadáver de una bebé muerta a su madre en una caja de cartón desata un escándalo en Ecuador

La entrega del cuerpo de una bebé fallecida en un hospital amazónico en una caja de cartón desató la indignación en Ecuador y el ministerio de Salud Pública (MSP), que despidió al responsable del hospital y anunció sanciones al personal involucrado en el caso.

La imagen de la madre de la bebé reclinada ante la caja de cartón, aparentemente reciclado, en la que se lee Trátese con cuidado y que aparece cerrada con cinta adhesiva provocó numerosos mensajes de indignación y rabia por lo sucedido en la provincia amazónica de Morona Santiago.

El MSP informó de que la máxima autoridad del Hospital General de Macas fue despedida por la "inapropiada entrega del cuerpo" de la menor y además solicitó el inicio de un proceso de auditoría interna, en cumplimiento con lo establecido por la ley. Este jueves circulaban en redes sociales numerosas peticiones ciudadanas de investigaciones más profundas y sanciones ejemplares para los responsables. "Dada la gravedad de este hecho, y en base en los informes técnicos preliminares, se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad", explicó el miércoles el MSP sin más detalles.

El ministerio dijo que lo sucedido en el hospital de Macas, ocurrido a finales de noviembre, pero que se conoció esta semana, "contraviene el sentir, misión y los principios de servicio" de la institución. Y aunque extendió sus condolencias a la familia de la menor y ratificó su compromiso para determinar las responsabilidades del hecho, no ha revelado los motivos por los que la bebé fue tratada en el hospital, los procedimientos de atención o la causa de su fallecimiento.