Detenidos tres jóvenes en Madrid por obligar a una chica a desnudarse, grabarla y difundirlo en la red

Una de las personas detenidas en Villa de Vallecas.

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Villa de Vallecas a tres jóvenes de 25 años -dos mujeres y un varón- por obligar a una chica de 18, conocida de ellos, a desnudarse mientras la grababan con un móvil y difundir la imagen en la red.

A los arrestados se les atribuyen supuestos delitos de detención ilegal, lesiones, trato degradante y descubrimiento y revelación de secretos, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 8 en el citado distrito de Madrid cuando los detenidos retuvieron contra su voluntad a la joven, a la que agredieron y obligaron a desnudarse.

Los arrestados grabaron la acción con un móvil y la difundieron por plataformas de mensajería instantánea.

Los agentes detuvieron al varón el pasado día 14 y a las dos jóvenes implicadas el miércoles, y han puesto a todos ellos a disposición judicial mientras que se trata de esclarecer el móvil que les llevó a cometer esta acción