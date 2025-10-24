Detenido un matrimonio por robarle a Iker Casillas cinco relojes de lujo
Los dos arrestados son una empleada del hogar del ex portero del Real Madrid y un vigilante de seguridad.
Cae una red napolitana especializada en el robo de relojes de lujo
La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio por el robo de cinco relojes de lujo al ex futbolista Iker Casillas.
En un tuit a través de la red social X, el cuerpo ha explicado que ambos detenidos tienen vínculos con el ex portero internacional del Real Madrid y que el caso ha sido esclarecido en menos de 10 días.
Al parecer, los detenidos son una empleada del hogar y un vigilante de seguridad cuyo modus operandi era sustituir los relojes reales por falsificaciones. El jugador habría tardado en darse cuenta de los cambiazos y la cuantía de las sustracciones alcanzaba ya los 50.000 . Incluso tenían otras réplicas preparadas para continuar desvalijándolo.
