Un detenido tras ser hallado un cadáver en una maleta en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Un empleado municipal de la limpieza ha encontrado este sábado una maleta con un cadáver en su interior en una plaza de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), suceso por el que de momento se ha detenido a un hombre de 24 años del entorno de la víctima.

Fuentes de los Mossos han informado de la apertura de una investigación por el hallazgo de este cadáver, el segundo que aparece en la vía pública de Vilanova i la Geltrú este mes de septiembre, al tiempo que han confirmado la detención de una persona por este nuevo caso.

El hallazgo ha tenido lugar a primera hora de la mañana cuando el empleado de la limpieza estaba barriendo en la plaza de l'Anxeneta, donde ha encontrado la maleta que contenía el cadáver.

El Ayuntamiento de la localidad agradece en un comunicado el trabajo de la Policía Local, que es el que ha permitido, señala, la detención de una persona presuntamente vinculada con el hechos, así como la de Mossos para esclarecer el suceso.

Al ser el de hoy el segundo cadáver que se encuentra en la vía pública en la ciudad, el consistorio "condena los hechos" y pide "máxima prudencia" en las informaciones sobre este caso.

"La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova i la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que siga siendo así", indica la nota.

El pasado 11 de septiembre, empleados municipales encontraron también sobre las siete de la mañana un cadáver con signos de muerte violenta en los jardines Francesc Macià de Vilanova.