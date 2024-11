Detenida una mujer que planeó matar a su ex novio con veneno a través de una amiga por 700 euros

Valencia/Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer por presuntamente planear matar a su ex novio con veneno a través de una amiga a la que pagó 700 euros por el encargo, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La mujer, de 44 años, compró la sustancia por internet con intención de dormir a su ex pareja y acabar con su vida. La amiga, que también resultó detenida, se presentó en el trabajo de la víctima con útiles para cometer el asesinato, aunque se arrepintió de llevarlo a cabo.

La autora intelectual había urdido un plan B si no se deshacía de su ex novio, que consistía en matar a las hijas menores de ambos para infringir el mayor sufrimiento a su ex, y posteriormente se suicidaría.

Las pesquisas comenzaron cuando agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvieron conocimiento a raíz de la denuncia de la víctima de que su ex novia había intentado acabar con su vida mediante una amiga.

Los investigadores averiguaron que la presunta autora intelectual había encargado a su amiga buscar a un sicario para que matara a su ex novio; no obstante, al ser demasiado costoso, le propuso a ésta cometer el crimen a cambio de 700 euros.

El plan

El plan inicial de la principal investigada consistía en conseguir por internet alguna droga o veneno con el que dormir a su ex pareja. Para comprobar la efectividad de la sustancia, la probaría con un animal. Tras ello, su amiga se lo suministraría para posteriormente asesinarlo con una serie de armas blancas y útiles que portaría.

Tal y como planificaron, la amiga se personó en el lugar de trabajo de la víctima a la finalización de su jornada, aprovechando que se encontraba solo. En la mochila portaba un martillo, un cuchillo y una sustancia estupefaciente.

Tras saludarlo y acceder al interior, entablaron una conversación, la cual perduró hasta casi tres horas, marchándose posteriormente del lugar sin llevar a cabo el encargo. Al parecer, ésta se habría arrepentido de ejecutar el crimen al darse cuenta que el hombre "parecía buena persona" y "no se lo merecía".

Como el complot inicial falló, la inductora habría tramado un plan B que consistía en acabar con la vida de las hijas menores que tenían en común con la intención de provocar el mayor daño psicológico a su ex pareja, para posteriormente suicidarse.

Al tener conocimiento de ello su aliada, intranquila de que su amiga pudiera ser capaz de activar ese plan, decidió contárselo a la víctima, quien lo puso en conocimiento de la Policía.

Fruto de las labores de investigación, los agentes localizaron y detuvieron a la principal sospechosa en Valencia como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio, interviniéndole dos teléfonos móviles.

Tras el análisis de los terminales, los policías constataron que la misma había consultado hasta en nueve ocasiones en diferentes páginas web información para conseguir plantas y sustancias venenosas, con las que querría envenenar a su ex pareja sentimental y a sus hijas.

Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta Granada donde interceptaron y detuvieron a la coautora de estos hechos, a la que también se le imputa un delito de atentado a agente de autoridad al resistirse activamente a su detención, llegando a agredir a los policías. Por todo ello, las detenidas, con antecedentes policiales, fueron puestas a disposición judicial.