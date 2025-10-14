Detenida por un crimen en La Coruña una condenada a 144 años por asesinar a tres ancianas en Cataluña en 2006

La gallega Remedios Sánchez Sánchez, La Reme, condenada hace casi dos décadas a 144 años de prisión por el asesinato de tres ancianas e intentarlo con otras cinco en 2006 Cataluña, fue detenida el día 8 por la muerte de otra mujer mayor en La Coruña cinco días antes.

La Policía la acusa de haber matado a una mujer en La Coruña durante un permiso carcelario, ya que cumple condena en la prisión de Teixeiro, según adelantó La Voz de Galicia.

La víctima es una vecina del barrio coruñés de Monelos, de 91 años, cuyo cadáver fue hallado en el baño de su casa el pasado 3 de octubre. En un principio, se atribuyó su muerte a causas naturales, pero los investigadores relacionan a Sánchez, de 69 años, con el crimen tras ser detectada por una cámara y encontrar los agentes una huella suya en la vivienda.

A la cárcel, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional que procedieron a la detención de la mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas, la tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

La sentencia la condenó también al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas, mientras que la absolvió de otro delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como "especialmente violentos" y sin capacidades de defensa. Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.