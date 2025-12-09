Cuatro asesinatos machistas abren diciembre pese al refuerzo de Igualdad previsto para Navidad

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años acusado de matar a su pareja en el domicilio que compartían

Diciembre ha comenzado con un nuevo golpe con cuatro asesinatos machistas en Alicante, Toledo y Sevilla; además del caso de L’Hospitalet en Barcelona esta misma mañana de 9 de diciembre. La violencia no entiende de calendarios ni de festividades; de hecho es una estadística que se confirma que durante épocas festivas, aumenta. De este modo, Igualdad confirma ya 44 mujeres asesinadas en lo que va de 2025 y 1.339 desde que hay registros; el cómputo total de 2024 fue 48 asesinadas.

El Ministerio que dirige Ana Redondo ha verificado este martes dos de los crímenes. En Toledo, una mujer de 39 años fue asesinada presuntamente por su pareja el 3 de diciembre. En Sevilla, una joven de 30 años fue asesinada el día 6. Ninguna había denunciado. Ambas dejan atrás a tres hijos menores. Una vez más los datos confirman la ausencia de denuncia no puede traducirse en ausencia de protección. A estas cifras se suma otra herida colectiva: 29 menores han quedado huérfanos en lo que va de año por la violencia machista, y 498 desde 2013.

Andalucía encabeza la lista

En paralelo, los Mossos investigan la muerte de una mujer en L’Hospitalet, aunque Andalucía vuelve a encabezar la estadística con 14 crímenes, seguida de Madrid (4) y varias comunidades con tres casos. De igual modo, el 77,3% de las víctimas no había denunciado. Una cifra que interpela directamente al sistema, que sigue sin llegar a tiempo a la mayoría de las mujeres, dado que muchas de las mujeres no denuncian por miedo, dependencia económica, falta de red o desconfianza institucional; e incluso por el miedo a que les digan que han interpuesto "una denuncia falsa".

Ante este escenario, Igualdad ha activado un refuerzo especial para Navidad. El 016 continuará operativo 24 horas, el servicio Cometa mantendrá atención permanente y Atenpro intensificará el seguimiento de casos vulnerables. También se pide un esfuerzo extra a policías, servicios sociales, centros de crisis y redes autonómicas y locales.

No osbtante, y aunque los refuerzos son necesarios no son suficientes. La violencia machista es una emergencia estructural que requiere prevención, educación en igualdad y feminismo, recursos estables reales y un compromiso político y social sostenido.