Los contagios de gripe en España se ralentizan esta semana pero la incidencia sigue alta: 196 casos por cada 100.000 habitantes

La tasa de síndrome gripal ha desacelerado su ascenso, de forma que España ha registrado 195,9 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, que si bien supone un aumento del 17,6 por ciento respecto a la anterior, es una subida menos notoria que el 110,2 por ciento que se llegó a notificar, según muestra el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Según recoge el informe, elaborado con datos de la semana del 8 al 14 de diciembre, la epidemia de gripe continúa presentando una intensidad "media". Igual que ha sucedido desde el inicio de la temporada, los grupos más afectados son los menores y, en concreto, aquellos que tienen entre uno y cuatro años, con 651 casos por 100.000 habitantes, seguidos de los menores de un año (499,1) y aquellos entre los cinco y 19 años, que registran el primer descenso (-5,2% en una semana), y se sitúan en 380,6 casos.

La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que engloba gripe, Covid-19 y bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, ha disminuido un 4,3 por ciento, hasta los 809 casos por cada 100.000 habitantes, aunque continúa por encima del umbral epidémico, con una intensidad de transmisión "baja".

En cuanto a la tasa de Covid-19, esta ha sido de 3,8 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 10,5 por ciento menos que en la semana previa. Por su parte, la tasa de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años ha seguido su aumento, en concreto, un 10,6 por ciento más, con 461,1 casos por cada 100.000 habitantes.

El porcentaje de positividad es del 55,2 por ciento para gripe (41,8% en la semana previa), 0,5 por ciento para SARS-CoV-2 (1,3% en la semana previa) y 5,6 por ciento para VRS (3,7% en la semana previa).

Repercusión en el ámbito hospitalario

En lo que respecta al ámbito hospitalario, la tasa de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) ha sido de 21,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que implica una ligera subida en comparación con los 20,4 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. El porcentaje de positividad es del 42 por ciento para gripe (37,8% en la semana previa), 1,5 por ciento para SARS-CoV-2 (2,8% en la semana previa) y 11,3 por ciento para VRS (9,3% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se ha estimado en nueve casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 7,7 casos en la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 19,5 por ciento de neumonía, un 4,3 por ciento de admisión en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y un 4,1 por ciento de letalidad.

Para Covid-19, la tasa estimada es de 0,3 casos por 100.000 habitantes, cuando la semana anterior fue de 0,6 casos. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por Covid-19 presentan un 23,2 por ciento de neumonía, un 3,6 por ciento de admisión en UCI y un 10,7 por ciento de letalidad.

Mientras, la tasa de hospitalización por VRS se ha estimado en 2,4 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se ha visto incrementada con respecto a los 1,9 casos por 100.000 habitantes de la semana previa. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 10,8 por ciento de neumonía, un 10,7 por ciento de admisión en UCI y un 0,5 por ciento de letalidad.

En último lugar, el informe recoge, según las estimaciones del modelo MoMo, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria en España, que en la semana 50 de este año se han observado 9.791 fallecimientos, mientras que se esperaban 9.257.