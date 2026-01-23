Confirman el asesinato machista de María Antonia en Badajoz: la investigación revela que fue agredida antes del incendio

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este viernes la naturaleza machista del asesinato de María Antonia, la joven de 28 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado 24 de septiembre tras el incendio de su vivienda en Badajoz. Con esta confirmación oficial, María Antonia se convierte en la víctima mortal número 48 por violencia de género del año 2025 y la 1.347 desde que existen registros oficiales en España (2003). El caso, que conmocionó a la capital pacense, ha dado un giro definitivo tras meses de investigación. Aunque el cadáver fue descubierto después de que se declarase un fuego en su domicilio, las pesquisas policiales y la autopsia detectaron desde el primer momento indicios criminales: la víctima había sido agredida antes de que comenzaran las llamas.

Un crimen camuflado bajo un incendio

Lo que inicialmente parecía un siniestro en el hogar fue rápidamente calificado por los investigadores como un un asesinato machista. Por estos hechos fueron detenidos dos varones: la pareja de la víctima y el padre de este. El avance de las diligencias ha sido clave para determinar la relación sentimental existente entre María Antonia y el más joven de los detenidos —que además era su vecino—, lo que ha permitido trasladar el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer y confirmar ahora oficialmente el móvil machista del suceso. Según ha informado la Delegación del Gobierno, no constaban denuncias previas por maltrato contra el presunto feminicida.

Funcionaria y sin denuncias previas

María Antonia trabajaba como funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Su muerte supone el cuarto asesinato machista registrado en Extremadura durante el pasado año. Su perfil encaja con la radiografía de la violencia de género en España durante el último ejercicio: el 62,5% de las víctimas mantenía la relación con sus agresores en el momento del crimen y, en el caso de María Antonia, como en el del 81,3% de las asesinadas, existía convivencia (o vecindad muy próxima, como en este caso).

016: Teléfono de atención a las víctimas

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.