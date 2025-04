Así es el cónclave que elegirá al nuevo Papa: "Habrá una discontinuidad"

El actual Colegio Cardenalicio que debe elegir al nuevo Pontífice refleja claramente la huella del Papa Francisco, quien ha nombrado a 108 de sus 135 miembros, lo que representa un contundente 80% del total. Este dato evidencia la profunda renovación experimentada durante su pontificado. Los 27 cardenales restantes fueron creados por Benedicto XVI (22 purpurados, equivalente al 16,30%) y San Juan Pablo II (apenas 5 cardenales, que suponen el 3,70%).

La distribución geográfica de los cardenales muestra que Europa continúa siendo el continente con mayor representación, albergando a 53 purpurados (39,26%). Sin embargo, se aprecia un esfuerzo significativo por globalizar la Iglesia, con Asia ocupando el segundo lugar con 23 cardenales (17,04%), seguida de África con 18 (13,33%), América del Sur con 17 (12,59%), América del Norte con 16 (11,85%), y Oceanía y América Central con 4 cardenales cada una (2,96%).

"El hecho de que los 135 electores procedan de 71 países podría tener peso en el cónclave, ya que un candidato necesita dos tercios de los votos para ser elegido. En 2013, eso significó 77 votos. En el próximo cónclave, basado en el número actual de electores, serían 91. A día de hoy, 68 electores proceden de Europa y Norteamérica", analiza el periodista irlandés Gerard O'Connell en su libro La elección del papa Francisco: un relato íntimo del cónclave que cambió la historia.

A nivel de países, Italia mantiene su tradicional relevancia encabezando la lista con 17 cardenales (12,59%), seguida de Estados Unidos con 10 (7,41%) y Brasil con 7 (5,19%). España ocupa una posición destacada al situarse en el cuarto puesto junto a Francia, con 5 cardenales cada una (3,70%), mientras que Portugal, India, Canadá, Polonia y Argentina cuentan con 4 purpurados cada uno (2,96%).

"Hay varios cardenales que han sido muy críticos con Francisco en ciertas cuestiones, pero han perdido influencia y voz en los últimos años. Han sido cautos, pero en el cónclave podrían encontrar apoyo entre aquellos que están sorprendidos y cansados de un pontificado con tanta novedad y turbulencia", subraya Massimo Faggioli, profesor de historia del Cristianismo en la Universidad de Villanova (Estados Unidos).

Los cardenales españoles en el Colegio

España mantiene una presencia relevante en el Colegio Cardenalicio con cinco purpurados, lo que la sitúa entre los cinco países con mayor representación a nivel mundial. De estos cardenales españoles destaca Carlos Osoro Sierra, quien a punto de cumplir los 80 años se encuentra entre los cinco miembros más ancianos del Colegio. Osoro, que actualmente sirve como arzobispo emérito de Madrid, forma parte del reducido grupo de cardenales octogenarios que representan el 7,41% del total.

El resto de cardenales españoles contribuyen a la influencia de nuestro país en el Colegio Cardenalicio, reflejando la importancia histórica y actual de la Iglesia española en el contexto católico mundial. Estos cinco purpurados participan activamente en las diversas responsabilidades y funciones asociadas a su condición cardenalicia, tanto en sus diócesis como en los dicasterios y organismos de la Santa Sede.

Perfil demográfico del Colegio Cardenalicio

El análisis por edades revela un Colegio relativamente envejecido, con una edad media de 70,59 años. La mayoría de los cardenales, concretamente 71 (52,59%), se concentra en el rango de 70 a 79 años. El segundo grupo más numeroso corresponde a los que tienen entre 60 y 69 años, con 42 miembros (31,11%). Los menores de 60 años son una minoría de 12 cardenales (8,89%), mientras que solo 10 purpurados (7,41%) tienen entre 80 y 89 años, grupo en el que se incluye el español Carlos Osoro. Ningún miembro del Colegio supera los 90 años.

Juventud y experiencia

Entre los cardenales más jóvenes destaca Mykola Bychok, de Australia, con solo 45 años, seguido por Giorgio Marengo, de Mongolia, con 51 años. La lista de los cinco más jóvenes la completan Américo Manuel Aguiar Alves (Portugal) y George Jacob Koovakad (India), ambos con 52 años, y Rolandas Makrickas (Lituania), con 53 años.

En el extremo opuesto se encuentran los cardenales octogenarios, encabezados por el español Carlos Osoro Sierra (casi 80 años), junto a Robert Sarah (Guinea), Stanisław Ryłko (Polonia), Joseph Coutts (Pakistán) y Timothy Peter Joseph Radcliffe (Reino Unido), todos ellos también a punto de cumplir 80 años, edad límite para poder elegir al Papa.

Para el analista del diario Corriere della Sera Massimo Franco y autor de varios libros sobre el Vaticano, el cónclave que eligió a Bergoglio "nació con un fuerte prejuicio antiitaliano, porque fue un cónclave a raíz de la renuncia de Benedicto XVI y si entonces la consigna no escrita fue no a un Papa italiano, esta vez será no a un Papa sudamericano, quizá probablemente se volverá a un europeo".

Transformación y continuidad en la Iglesia

La composición actual del Colegio Cardenalicio revela una significativa renovación bajo el pontificado de Francisco, quien ha designado a cuatro de cada cinco miembros. Aunque Europa mantiene su posición predominante, la creciente presencia de cardenales de Asia, África y América Latina (esta última suma un 15,55% entre Sur y Central) demuestra un claro esfuerzo por aumentar la diversidad geográfica.

"Vienen de 71 naciones y esto es un problema porque son cardenales que no se conocen entre sí, que vienen de realidades periféricas no sólo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista demográfico y religioso", añade el periodista del diario milanés.

Para Franco, ha fracasado el modelo curial y también el modelo de Casa Santa Marta (formado por el Papa y su pequeño grupo de colaboradores), por lo que "habrá una discontinuidad".

Pese a la diversificación, Italia conserva su papel histórico como el país con mayor número de cardenales, reflejando tanto la tradición como su proximidad al Vaticano. La presencia de cardenales jóvenes procedentes de regiones como Mongolia, Australia e India sugiere un enfoque estratégico para fortalecer la Iglesia en territorios de misión o con potencial de crecimiento.