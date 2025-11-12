Compromís y Más Madrid plantean que las terapias de conversión LGTBI+ estén penadas con cuatro años de prisión

Las llamadas terapias de conversión LGTBI, que van camino de estar prohibidas por Europa, podrían ser castigadas con hasta cuatro años de prisión según las enmiendas presentadas por Compromís y Más Madrid a la proposición de ley impulsada por el PSOE en el Congreso. Esta propuesta duplica la pena contemplada inicialmente por los socialistas, que establecía un máximo de dos años para estas prácticas.

Según han explicado ambas formaciones, su objetivo es asegurar la persecución efectiva de estas pseudoterapias mediante modificaciones al Código Penal. Una de las principales enmiendas busca eliminar el requisito de acreditar lesiones graves a la dignidad o integridad de las víctimas, ya que consideran que estas prácticas son "inherentemente humillantes y denigrantes". Los partidos califican la propuesta original del PSOE como "descafeinada" y defienden que es imprescindible elevar el castigo penal especialmente para los casos más graves, como la "medicación forzada", "prácticas aversivas severas" o el "control masturbatorio y de desnudez". Además, proponen que la pena de prisión sea efectiva, sin posibilidad de suspensión.

Un enfoque más allá del ámbito penal

Para Compromís y Más Madrid resulta fundamental complementar el texto con un enfoque integral que incluya medidas de prevención, acompañamiento y reparación para las víctimas. En esta línea, proponen instaurar una ayuda económica para quienes dependan económicamente de los perpetradores, así como garantizar alternativas habitacionales para las personas que convivan con ellos. "Las víctimas de las pseudoterapias de conversión se merecen una ley que sea útil para acabar con estas torturas", ha declarado Águeda Micó, diputada de Compromís, quien ha recordado que "València es el epicentro de una trama de terapias de conversión que goza de impunidad por la inacción del gobierno de Mazón".

Reacción de los colectivos afectados

Eduardo Rubiño, edil de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha subrayado que con estas enmiendas son "coherentes y consecuentes" con su compromiso con colectivos como 'No es Terapia'. "Estamos a tiempo de hacer rectificar al PSOE, que recortó unilateralmente la propuesta trabajada con los colectivos", ha manifestado, emplazando a los socialistas a "dar paso al sentido común y aceptar nuestras enmiendas". Cabe recordar que estas formaciones habían registrado en febrero de 2024 un texto más ambicioso del que, según denuncian, "se descolgó" el PSOE. La actual propuesta busca retomar aspectos de aquella iniciativa más completa, poniendo el foco no solo en la sanción penal sino también en la protección integral de las víctimas de estas prácticas.