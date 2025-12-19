Comienza el dispositivo de Navidad de la DGT: Se prevén 22,4 millones de desplazamientos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado este viernes 19 de diciembre su dispositivo especial de Navidad, que se mantendrá hasta el 6 de enero y durante el cual se esperan 22,4 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. El operativo se desarrollará en tres fases diferenciadas que coinciden con las principales festividades navideñas y contempla un refuerzo significativo de medios humanos y técnicos para garantizar la seguridad vial. La primera fase del dispositivo, que arrancó hoy viernes y se prolongará hasta el 25 de diciembre, concentrará 8,5 millones de desplazamientos. La segunda etapa transcurrirá del 26 de diciembre al 1 de enero, mientras que la tercera y última fase se extenderá del 2 al 6 de enero, fecha en la que concluirá el operativo especial. Gran parte de estos movimientos, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigirán hacia segundas residencias, estaciones de esquí y zonas de montaña, destinos turísticos invernales y áreas comerciales, especialmente durante los fines de semana y días festivos.

Medidas especiales para garantizar la movilidad

Para dar cobertura a este volumen de circulación, Tráfico ha preparado un operativo que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia destinadas a mantener la fluidez del tráfico. Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las zonas más conflictivas durante las horas de mayor afluencia.

Además, se establecerán itinerarios alternativos en puntos críticos, se paralizarán las obras en carreteras y se limitará la celebración de pruebas deportivas y eventos que supongan ocupación de la calzada. También se aplicarán restricciones a la circulación de camiones de mercancías en determinados tramos, fechas y horarios.

Intensificación de controles y vigilancia

Durante las fechas navideñas, la DGT intensificará los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento preventivo de siniestros viales. Los agentes mantendrán una vigilancia especial sobre el comportamiento de los conductores utilizando todos los medios técnicos disponibles.

El dispositivo contempla también actuaciones ante condiciones meteorológicas adversas como nieve, hielo, niebla, lluvia y viento, con el objetivo de mantener las debidas condiciones de seguridad para toda clase de vehículos. Los equipos de Tráfico prestarán asistencia ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir durante los viajes.

Información en tiempo real para los conductores

La DGT facilitará información puntual sobre incidencias en carretera a través de múltiples canales: boletines informativos en emisoras de radio y televisión, la web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, las cuentas de Twitter @DGTes y @InformacionDGT, y el teléfono de información 011. Este servicio multicanal permitirá a los conductores planificar sus desplazamientos y conocer el estado de las vías en tiempo real.