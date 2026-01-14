Caso de síndrome de Diógenes: La basura acumulada por un hombre impide sacar su cadáver tras fallecer en su piso

Dificultades para sacar el cadáver de un hombre con complejo de Diógenes de su vivienda en La Coruña

La basura acumulada por un hombre ha impedido sacar su cadáver tras fallecer en su vivienda de Oleiros (La Coruña). Por este motivo, se ha trasladado al lugar en esta jornada un camión de grandes dimensiones de cara a poder acceder y proceder al levantamiento del cuerpo.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que efectivos se desplazaron al lugar en la jornada del martes, en concreto a una vivienda de la calle Beiramar, en el municipio coruñés, tras alertar los vecinos al no ver al hombre, de avanzada edad, y por el olor que salía de la vivienda.

Junto a miembros de la Benemérita, también fueron al lugar agentes de la Policía Local, además del forense pero, debido a los elementos acumulados en la vivienda, no se pudo realizar los pasos habituales en estos casos para retirar el cadáver. Finalmente, desde primera hora de este mañana, junto a efectivos policiales, se ha trasladado a la zona un camión del Ayuntamiento de Oleiros para retirar los elementos acumulados, tarea que están haciendo operarios con los monos blancos utilizados para situaciones de este tipo.

Muerte natural

"Hoy se va a proceder a la retirada de la basura para que el forense pueda acceder al cuerpo", han ratificado fuentes de la Guardia Civil que han señalado que, a la espera de la autopsia, "todo indica muerte natural".

Desde la Benemérita, y tras la retirada del cuerpo, han explicado que se trata de un hombre de 77 años, vecino de la zona de Perillo, en Oleiros, que podría padecer el síndrome de Diógenes.

El aviso se dio al no verlo desde hacía aproximadamente quince días y al emanar un "fuerte olor" desde la vivienda. Ante esta situación, la Policía Local dio aviso a la Guardia Civil, procediendo, de manera conjunta, al acceso al interior de la vivienda, donde se confirmó la presencia del cuerpo sin vida.

El inmueble, han precisado, "se encontraba gravemente afectado por una gran acumulación de basura y de escombros, lo que dificultaba el acceso". En él, se realizaron labores de limpieza "en la medida de lo posible" en la jornada previa a la de hoy con el fin de permitir la entrada del médico forense, pero resultaron insuficientes para "un acceso seguro".

Consultada la autoridad judicial competente, se acordonó la zona durante la jornada de ayer para proceder en la de hoy a la limpieza del domicilio con los medios adecuados y poder sacar el cadáver, como se hizo, para luego seguir con la retirada de objetos y otros materiales.