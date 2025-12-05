A la búsqueda de un biomarcador para la migraña

El neurólogo del Hospital Valdecilla y profesor de la Universidad de Cantabria Julio Pascual.

La investigación de la migraña ha vivido una auténtica revolución en la última década y ahora uno de los desafíos que afronta es encontrar un biomarcador biológico fiable para el diagnóstico, para poder administrar los tratamientos más efectivos y hacer un seguimiento de su evolución.

El neurólogo del Hospital Valdecilla de Santander y profesor de la Universidad de Cantabria Julio Pascual explica a Efe que una de las líneas en las que más se trabaja en este sentido es el péptido CGRP, que está en el origen de esa dolencia.

El reto está en buscar una correlación entre los niveles de CGRP y las respuestas clínicas observadas en los pacientes y poder trasladarlo a la práctica clínica, más allá del estudio en laboratorio.

"Pensamos que el CGRP iba a ser el biomarcador para la migraña, pero en este momento hay aún un problema técnico. No somos capaces todavía de determinar el CGRP en condiciones que sean reproducibles. Podemos hacerlo, para que se entienda, en laboratorios de experimentación, pero no hemos sido capaces todavía de trasladar esto a la práctica clínica", señala el investigador.

Anticipar la crisis

Otra línea de investigación de la migraña en la que trabajan varios centros españoles quiere predecir cuándo un paciente va a tener una crisis, para así ser capaces de tratarla antes de que aparezca.

En pacientes con migraña es frecuente que horas antes de una crisis aparezcan síntomas más tenues pero identificables que se traducen, por ejemplo, en bostezos frecuentes, retención de líquidos, cambios de humor o avidez por determinados alimentos.

El Hospital Valdecilla, junto a los de Vall d' Hebrón (Barcelona), La Princesa (Madrid), La Fe (Valencia), el Clínico (Valladolid y Zaragoza) y Nuestra Señora de Aránzazu (San Sebastián), participa en un proyecto europeo en el que se van a recoger datos biológicos del paciente para adelantar ese episodio.

La idea es hacerlo con un sensor: una especie de reloj inteligente que llevan los pacientes en su muñeca.

El proyecto está en la fase de reclutamiento de participantes, con la esperanza de poder seguir arrojando luz para ayudar a los pacientes de una enfermedad "que en muchos casos está olvidada", subraya Pascual.

En parte, porque quien la padece le da cierta normalidad, pero también porque a veces hay facultativos que no le otorgan la importancia que merece, lamenta el neurólogo.

Un dolor invalidante que afecta más a mujeres

La migraña afecta sobre todo a mujeres jóvenes, por debajo de los 50 años, lo que se explica por cuestiones hormonales y genéticas. Se calcula que hay tres mujeres que padecen migraña por cada hombre.

Esta dolencia suele ser más invalidante en la población femenina y afecta en una etapa larga y crucial de la vida: cuando se está estudiando, se afronta la maternidad, en los años de salir o disfrutar de la juventud, o cuando se puede ascender en el trabajo.

Pascual señala que hay muchas pacientes en las que esta patología ha interferido de forma seria en su vida. "Porque no cogen una carrera exigente al darse cuenta de que con tantas crisis de migraña podrían ser incapaces de estudiar, o porque deciden no optar a puestos de mayor responsabilidad por el mismo motivo", comenta el especialista.

Cristina Regata, una médico de familia que vive en Cataluña y que padece migrañas, destaca lo incapacitante que resulta este problema. "Una crisis supone dolor, náuseas, mareos, vómitos, falta de coordinación, pensamiento lento, te molestan las luces y los sonidos ...", enumera.

Y advierte de que cada vez se dan más bajas por esta causa.

El péptido culpable

Un paso de gigante en el tratamiento de la migraña fue descubrir el péptido CGRP, que es el principal causante del dolor.

Y, una vez conocido el origen de estos dolores, la investigación se ha orientado también a fabricar anticuerpos monoclonales, inyectables y antagonistas del CGRP, que también pueden ser orales.

Actúan como "auténticos misiles" dirigidos a anular este péptido y, a la vez, son muy eficaces en pacientes migrañosos, incluso en los que no han respondido a los tratamientos clásicos.

El problema de estos fármacos que atacan al péptido CGRP es su precio. De otro lado, son mucho más eficaces y no tienen prácticamente efectos secundarios.

Por eso, los especialistas de cefalea de la Sociedad Española de Neurología han reclamado que se habiliten mecanismos para que el paciente no tenga que esperar mucho tiempo para acceder a estos fármacos.

Teniendo en cuenta que lo habitual es que el requisito para ese acceso sea haber fracasado a tres fármacos de los clásicos y a dos tratamientos con bótox antes, cuando empiezan a administrarse estos anticuerpos suelen haber pasado muchos meses.

Además, se suministran solamente en la farmacia hospitalaria, lo que "crea una barrera importante", dice Pascual, porque únicamente pueden ser prescritos por especialistas.