Ayuso reabre la guerra del aborto y provoca un choque entre Sánchez y Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán político tras afirmar este jueves en la Asamblea regional: “¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.” La frase, pronunciada en el contexto de su negativa a elaborar un registro de médicos objetores, ha desatado una oleada de reacciones que han sacudido incluso al Partido Popular.

Ayuso ha insistido en que “nunca, nunca” hará una lista negra de médicos que se nieguen a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, defendiendo que “no se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo”. La líder madrileña respondía así a la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaba a las comunidades autónomas un registro de objetores para garantizar la prestación del aborto en la sanidad pública.

"Volver 50 años atrás"

“Esta era la libertad que prometía Ayuso. Volver a los viajes clandestinos a Londres. Al clasismo y al señalamiento. Volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir.”

El presidente aseguró además que el Gobierno usará “todos los instrumentos legales” para garantizar los derechos y la dignidad de las mujeres, incluso acudiendo a la Constitución o al Tribunal Constitucional si fuera necesario.

Horas más tarde, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató de calmar las aguas con una posición más conciliadora. En una carta abierta publicada también en redes sociales, defendió el derecho de las mujeres a abortar “con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”. “Mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre ese derecho”, subrayó el presidente popular, que pidió acabar con los “bulos sobre falsas prohibiciones del aborto”.

"Isabel, Alberto tiene una carta para ti"

El mensaje fue aprovechado por Sánchez para añadir más leña al fuego: “Isabel, Alberto tiene una carta para ti”, escribió irónicamente en X. La ministra de Sanidad, Mónica García, fue más allá y acusó a Ayuso de “colisionar constantemente con los derechos de las mujeres”. “No sé exactamente qué le hemos hecho las mujeres a la señora Ayuso. No sé cuál es la guerra que tiene declarada contra nosotras”, lamentó.

Desde el Gobierno, las críticas se multiplicaron. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que “ninguna mujer se va a ir a otro lado a abortar” y prometió que el Ejecutivo no permitirá retrocesos. En la misma línea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ironizó preguntando si Feijóo “no consigue que le cojan el teléfono” en la Puerta del Sol, mientras que su compañero de gabinete Óscar López calificó las palabras de Ayuso de “salvajada”.

Desobediencia y desacato

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno estudiará posibles acciones judiciales ante la “desobediencia y el desacato manifiesto” de Ayuso. “No vamos a volver a los tiempos en los que las mujeres con recursos podían irse a Londres a abortar y las que no, ponían su vida en riesgo”, advirtió.

También desde la oposición madrileña, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, subrayó la hipocresía de las declaraciones: “Aquí todo el mundo aborta, también las mujeres de derechas. ¿Solo quieren que lo hagan las que pueden pagárselo?”.

Ayuso, sin embargo, se mantiene firme. Defiende su postura en nombre de la libertad de conciencia y rechaza lo que considera “imposiciones ideológicas” desde el Gobierno central. Pero sus palabras han encendido una nueva batalla política y social que, más allá del rifirrafe entre Moncloa y la Puerta del Sol, reabre un debate que parecía superado: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.