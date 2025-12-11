El 80% de la actividad hospitalaria, suspendida por el conflicto médico con el Estatuto Marco

Alrededor del 80% de la actividad hospitalaria programada quedó suspendida durante las primeras jornadas de la huelga de médicos —incluyendo consultas, pruebas diagnósticas y cirugías no urgentes—, según los datos que manejan algunos sindicatos.

Los datos desglosados por comunidades indican que en Galicia, el primer día, se cancelaron 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 de atención primaria, 13.200 procedimientos en total, 250 intervenciones quirúrgicas y 625 pruebas complementarias. En A Coruña, más de 1.300 consultas y 82 pruebas diagnósticas quedaron sin realizar en una sola jornada, junto a 52 cirugías suspendidas

En la Comunidad Valenciana, los servicios sanitarios contabilizaron 8.000 consultas canceladas, 6.000 pruebas aplazadas y 206 operaciones suspendidas, datos que confirman una paralización casi total de la actividad programada. Aragón superó el 50% de cirugías canceladas, mientras que en los hospitales de Baleares el seguimiento alcanzó el 100% en servicios clave como Anestesia

El conflicto, que suma ya cuatro huelgas en 2025 —mayo, junio, octubre y diciembre—, ha puesto de manifiesto el deterioro del diálogo entre médicos y Ministerio. Las organizaciones profesionales hablan de “falta de voluntad negociadora”, “deslealtad” y “oídos sordos”, denunciando que tras más de 60 reuniones no se ha producido ningún avance sustancial y que el contenido del borrador permanece prácticamente intacto desde su presentación inicial. CESM exige retirar el texto y reiniciar la negociación “desde cero”, al considerar que el documento no reconoce ni la carga laboral ni la responsabilidad clínica del colectivo.

El impacto de la huelga se agrava por el contexto epidemiológico, ante el aumento de casos de gripe que ha derivado en una mayor afluencia a urgencias donde muchos ciudadanos acudieron ante la imposibilidad de acceder a su atención médica programada. Los servicios de emergencia han operado con menos recursos debido a los servicios esenciales impuestos, una situación descrita por profesionales como “crítica” en algunos hospitales.

Mientras tanto, las listas de espera quirúrgica, que ya registraban 832.728 pacientes en junio de 2025, podrían aumentar. Tal como advirtió el consejero de Sanidad de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, la acumulación de actividad suspendida “generará una tensión realmente terrible en los próximos meses".

El anuncio de los sindicatos de convocar una huelga médica indefinida a partir del 27 de enero de 2026 sitúa al SNS ante un escenario sin precedentes recientes. De no producirse un giro en la estrategia ministerial, desde algunos sectores se advierte de que el sistema podría afrontar un colapso asistencial prolongado que afectaría a muchos pacientes, aceleraría la migración de facultativos y profundizaría la crisis de confianza entre médicos y Administración.