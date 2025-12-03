Acaba sin éxito la búsqueda en una balsa de una mujer y su bebé desaparecidos en 1987 en Asturias

La Policía Nacional ha dado por finalizado el dispositivo de búsqueda en la balsa de agua de la antigua mina de Berbés, en el concejo asturiano de Ribadesella, para tratar de localizar los cuerpos de la mujer y su bebé desaparecidos en la provincia de León en 1987.

Un portavoz de la Policía Nacional ha apuntado a EFE que será mañana, jueves, cuando se informe del resultado ante la necesidad de comunicarlo antes a la autoridad judicial. El operativo, que ha contado con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME), comenzó a primera hora de ayer, martes, y ha continuado a lo largo de la jornada de este miércoles con las labores de drenaje del agua de la balsa para facilitar el acceso a la zona en la que se tenía constancia de la presencia de dos coches sumergidos y en cuyo interior se sospechaba que pudieran encontrarse los cuerpos.

Ante el avance de las labores de extracción de agua, pese a la dificultad que ha supuesto la presencia de gran cantidad de lodo, la Policía Científica confiaba en poder acceder esta misma tarde a la zona, que ha permanecido permanentemente acotada. La balsa se encuentra junto a la bocamina de una antigua mina de fluorita en la parroquia de Berbés, una zona costera del concejo de Ribadesella, en el oriente asturiano.

Dos coches hundidos

El operativo se puso en marcha después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón accediera el pasado mes de abril a reabrir el caso a petición de la Policía Nacional tras la localización en el interior de la balsa de dos vehículos. Este hallazgo daba valor al testimonio de algún vecino que en su día aseguró que el marido de la mujer y padre de la pequeña de trece meses había arrojado dos vehículos desde un barranco tras la desaparición. La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato.

Desde entonces, los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbés, en 2018, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente. El juzgado ordenó el pasado 28 de octubre que la Policía Nacional recabara la colaboración de las entidades y organismos que fueran necesarios para contar con medios adicionales como los que ha movilizado ahora la UME.