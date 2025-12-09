Absueltos 21 antiabortistas que rezaban frente a una clínica de Vitoria

Los 21 antiabortistas juzgados el pasado mes de noviembre por un delito de coacciones tras haberse concentrado en 2022 para rezar ante la clínica Askabide de Vitoria, que practica interrupciones voluntarias del embarazo, han sido absueltos.

La Fiscalía defendió durante el juicio que esas concentraciones diarias de grupos de unas cinco personas con pequeños carteles y rosarios supusieron un acoso e intimidación a los trabajadores y pacientes de la clínica. Las defensas argumentaron por contra que esos rezos se enmarcaban en el "legítimo derecho a expresar la fe". La titular del juzgado de lo penal número 1 de Vitoria ha considerado que estos actos no eran constitutivos de delito y ha absuelto a todos los procesados, según han confirmado fuentes judiciales.

En concreto, la jueza considera que el comportamiento de los acusados no puede calificarse de coactivo porque "nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas" y sostiene también que se puede "descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza". "No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes", señala la sentencia.

Los procesados se enfrentaban a una petición de cárcel de cinco meses por parte de la Fiscalía, con posible sustitución por 100 días de trabajos para la comunidad. La clínica, personada como acusación particular, solicitaba además 20.000 euros de indemnización. Por su parte, las defensas pedían la libre absolución de los acusados.

Las concentraciones que motivaron este proceso judicial tuvieron lugar entre el 28 de septiembre y el 7 de noviembre de 2022. Según relató durante el juicio el gerente de la clínica, Igor Elberdin, los procesados acudían a diario frente al centro médico para rezar, con rosarios, con camisetas y con carteles. Esa "presencia constante" suponía para él una "coacción". También una trabajadora y una paciente declararon en el juicio haberse sentido "intimidadas" y "señaladas" por estas concentraciones, que fueron pacíficas y sin carteles o proclamas ofensivos, según relataron los ertzainas y agentes de la Policía Local de Vitoria que acudieron al lugar tras ser llamados por los responsables de la clínica.

Los 21 acusados defendieron ante la jueza que en ningún momento habían intimidado a pacientes y trabajadores y aseguraron que se limitaban a rezar en silencio o en voz baja. Señalaron también que no interactuaban con nadie al margen de su grupo, que no increpaban, insultaban o hacían gestos a las mujeres que pasaban por delante de ellos.

Tras escuchar las distintas versiones de lo ocurrido la jueza ha dado la razón a los antiabortistas y los ha absuelto del delito de coacciones.