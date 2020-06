Las empresas públicas Agua Sierra de Cádiz y Basuras Sierra de Cádiz (Basica), dependientes de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, han aprobado este jueves en sendos consejos de administración dos fondos de ayuda a familias vulnerables y a empresas que se han visto abocadas al cierre a consecuencia del Estado de Alarma.

Estos fondos, dotados con 75.000 euros, podrán beneficiar a unas 400 familias vulnerables de la comarca y hasta a 2.500 empresas. En ambos casos, la distribución por municipios se hará de acuerdo a la facturación de estas empresas públicas en cada uno de ellos.

Las ayudas de la empresa Aguas Sierra de Cádiz se destinarán a ayudar a familias vulnerables en las localidades en las que la firma pública presta el servicio, en concreto Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime, Villaluenga y Zahara. Las familias podrán beneficiarse no teniendo que pagar uno o varios recibos trimestrales de este año, de acuerdo a la información que faciliten los propios Servicios Sociales de los ayuntamientos de acuerdo a las necesidades más acuciantes.

Respecto al fondo de ayudas de Basica, permitirá que no se cobre la parte proporcional del tratamiento de basuras a empresas que se hayan visto obligadas a cerrar a consecuencia del Estado de Alarma, minorándose el pago por el tratamiento, que no se cobrará durante dos meses a las empresas que así lo soliciten. Este fondo se pondrá en marcha para los municipios a los que la empresa pública presta dicho servicio de tratamiento, en concreto Alcalá del Valle, Algar, Benaocaz, Bornos, Grazalema, Prado del Rey, Puerto Serrano, Ubrique, Villaluenga y Villamartín.

Tras la aprobación de estos fondos por parte de los consejos de administración de las dos empresas públicas, ahora será el pleno de la Mancomunidad, constituido en Junta General, el que debe aprobar definitivamente las ayudas. “El fondo de Aguas está pensado para ayudar a familias vulnerables, a cuantas no pueden pagar el servicio. Es un fondo de claro carácter social que ayudará a los ayuntamientos en estos tiempos difíciles por la crisis del coronavirus, que se suma a otras muchas ayudas e iniciativas públicas que pretenden que nadie se quede atrás. Respecto al fondo de Basuras, se trata de no cobrar a las empresas por el servicio de tratamiento de residuos no prestado durante dos meses de esta crisis. Se piensa en las familias y también en las empresas, con dos fondos que son posible gracias a la buena gestión que se hace estas empresas públicas, que permiten prestar unos servicios de calidad sin sobre costes para nuestros vecinos”, explicó el presidente de Mancomunidad, Carlos Javier García.