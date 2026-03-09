La élite nacional del lanzamiento con tirachinas compite en la Sierra de Cádiz

La pradense Susana Tamayo, tricampeona de Europa de la especialidad, sujeta un tirachinas en la ruede de prensa junto a Javier Vidal, Vanesa Beltrán y Juan Carlos Fernández.

Los mejores especialistas del país en la modalidad de tirachinas deportivo vuelven a reunirse en Prado del Rey para la disputa de los Campeonatos de España y Andalucía de Tirachinas Deportivo. La cita tendrá lugar el día 21 de marzo en el Pabellón Municipal, sito en el Polígono Industrial 4 Vientos.

Con la disputa de esta nueva competición, Prado del Rey se confirma como lugar de referencia para esta práctica deportiva, no sólo como sede de importantes competiciones, sino también por el alto nivel de los especialistas locales.

La Diputación Provincial de Cádiz patrocina estos campeonatos que organiza la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras (APTE), en colaboración con la Asociación Española de Tirachinas Deportivo (AETD), la Federación Andaluza de Tirachinas Deportivo (FATD) y el Ayuntamiento de Prado del Rey.

El vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación, Javier Vidal, ha mostrado el apoyo de la institución provincial a una modalidad de deportes inclusiva y que genera una gran afición no sólo en Prado del Rey, sino en el conjunto de la Sierra.

Por su parte, Vanesa Beltrán ha asegurado que esta disciplina deportiva “va a más”, ya que es una modalidad que se puede llevar a cabo tanto en grupo como de forma individual y son cada vez más los adeptos que la practican. Para la alcaldesa de Prado del Rey la disputa de este campeonato es una oportunidad para dar a conocer el pueblo, su gastronomía, sus calles, sus paisajes y, en definitiva, su esencia. Además, ha señalado que toda la comarca se beneficiará de la gran afluencia de participantes y acompañantes que se van a dar cita a finales de marzo en el entorno con motivo de la competición.

Ha explicado el presidente de la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras, Juan Carlos Fernández –también presidente de la Federación Andaluza y delegado de Relaciones Institucionales de la Asociación Española-, que este campeonato es uno más de los incluidos en el calendario de actividades y campeonatos que la entidad pradense tiene previsto organizar en la provincia de Cádiz durante este año 2026, y del calendario oficial 2026 de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo. La entidad organizadora trata de poner en valor una tradición cultural, además de fomentar y promocionar un nuevo deporte, el tiro con tirachinas, del que se vienen celebrando competiciones a todos los niveles (local, provincial, autonómico, nacional, europeo y mundial) y en el que puede participar cualquier persona, con independencia de su edad, estado físico o sexo.

En la presentación de la competición ha intervenido también una de las figuras internacionales de este deporte, la pradense Susana Tamayo, tricampeona de Europa de la especialidad y secretaria de la asociación local. Ella ha sido la encargada de presentar las distintas categorías de la competición; alevines, infantiles y absoluto tanto femenino como masculino, además de la competición por equipos.

Hasta el momento hay unas 120 personas inscritas, procedentes de toda España, pero la inscripción permanece abierta hasta el día 14 de marzo, por lo que se espera que esta cifra aumente considerablemente en las próximas jornadas.