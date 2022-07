Los días infinitos que la Sierra ofrece este verano

Los días infinitos que vienen por delante darán para el mar y la montaña. En la gran oferta turística de la provincia gaditana cabe de todo y al tradicional destino de costa se une un, cada vez más emergente, turismo de interior en verano que tiene en la Sierra uno de sus epicentros.

Hace poco más de un puñado de décadas, los Pueblos Blancos empezaron a recibir tímidamente turistas en las estaciones de primavera, otoño e invierno para practicar, sobre todo, senderismo o pasear por su patrimonio cultural o natural. Hoy esta comarca es un sitio vacacional también en verano como otro cualquiera para un segmento de visitantes que va buscando el sabor de pueblo, el descanso fuera de bullicios o quiere combinar las playas, a una hora de distancia, con lo que ofrece este destino rural.

“El turismo en la Sierra es algo reciente, no tiene más de 30 años y cada uno de esos años se ha superado ofreciendo más ofertas y servicios. Antes no encontrabas una casa rural con piscina, ahora rara es la que no la tenga para poder competir en el mercado”, reflexiona el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de la Sierra (CIT), Antonio Fernández.

Así que la Sierra en verano también vende y este año arranca con más que buenas expectativas para negocios y alojamientos rurales. Es una tendencia que no parece que sea flor de un día y ha llegado para quedarse. Si en los años de la pandemia, la zona se convirtió en destino ‘refugio’ para muchas personas que huían de masificaciones para capear el virus, ahora parece que se consolida como una alternativa veraniega al tradicional sol y playa.

Ya por 2018, se atisbó esta inercia cuando la Sierra y la Janda fueron las zonas más demandadas en verano en España, con un 56% de ocupación hotelera, según el portal EscapadaRural.com, situándolas por delante de otras provincias españolas con amplia experiencia en este segmento vacacional.

“A mediados de agosto del año pasado me trasladé a Setenil para arreglar papeles y las calles parecían una feria. Era increíble la afluencia en pleno verano, en un destino sin playa”, explica, Julio, el propietario de una casa-cueva en esta población. Setenil, como otros pueblos de la comarca con más tirón turístico, no echa la llave en verano. Al contrario, en los últimos años este destino, que cuenta con la declaración de Pueblo Más Bonito de España junto a Zahara de la Sierra y Grazalema, entre otros, crece a un ritmo agigantado. Julio alquila durante el año su vivienda Casa Bajo la Roca, una de las más fotografiadas de la localidad al estar prácticamente bajo la mole de piedra que da fama a la fisionomía arquitectónica de Setenil.

“Prácticamente para este verano lo tengo casi todo ya reservado. Me quedan libre 6 o 7 días del mes de julio y 4 o 5 de agosto”, confiesa el hombre, adelantando sus previsiones de reservas para este periódico. Dice que la mayoría de sus huéspedes provienen del extranjero, muchos de ellos son europeos y americanos. “Por mi experiencia, los que nos visitan cogen varios días de estancia porque quieren moverse por distintos pueblos de la comarca. Prefieren dormir en una casa cueva a un hotel porque demandan experiencias nuevas, singulares”, explica el dueño del inmueble. Con estos mimbres, la Sierra aborda unas previsiones para este julio y agosto optimistas. Así lo cree la directiva del Centro de Iniciativas Turísticas de la zona, que agrupa al empresariado local y que prevé una ocupación hotelera al alza. “La comarca ya ha cogido su sitio vacacional. Los turistas están una media de 4 o 5 días para disfrutar y conocer distintos pueblos. Hay visitantes que escogen una quincena, alternando la mitad de sus días en la costa y la otra mitad aquí. Y también hay gente que está en algún lugar playero de la provincia, pero reserva uno o dos días para conocer la Sierra”, añade Antonio Fernández, del CIT.

El caso es que alojamientos familiares rurales han hecho un esfuerzo para ponerse a la altura en verano, con el objetivo de que el turista encuentre prestaciones que lo enganche. A ello, se une las programaciones que los Ayuntamientos serranos están diseñando para llenar de contenido los días de asueto y que el viajero encuentre tanto el placer de no hacer nada como opciones de turismo y ocio. Y los reclamos van desde darse un chapuzón en algunas de las láminas de aguas de interior o de las playitas que han nacido al calor de los embalses o entornos naturales. Así, la oferta de playitas se ha ampliado este año con el estreno de la de Bornos, que se suma ya al área recreativa de Arroyomolinos, en Zahara de la Sierra o a la playita del pantano de Arcos, en el Santiscal. Además de ello, los Ayuntamientos de la zona programan rutas, actos culturales y musicales, abren sus museos locales o programan ‘Noches en Blanco’ como hace Espera a mediados de agosto. “Toda la oferta va en beneficio del conjunto de los pueblos. El visitante de fuera no entiende de límites ni términos municipales. Va a ver una cosa a un pueblo y por la tarde se desplaza a otro”, cuentan en el CIT.

“Nosotros somos una empresa familiar, que invertimos para ofrecer el servicio de piscina desde hace unos diez años. Y eso fue un punto de inflexión. Tenemos clientes que repiten año tras año y nos funciona el boca a boca”, explica Olga, una de las propietarias del Hotel Los Tadeos, en Zahara de la Sierra. Este establecimiento tiene ya reservas para fechas completas en julio y sobre todo, en agosto, y cierra junio, un mes que para el sector es más flojo, con buenos resultados.

Eso sí, pese a que se augura un verano ‘caliente’ en cuanto a pernoctaciones, la pregunta es cómo se comportarán los precios y si el turista se tendrá que rascar más el bolsillo a tenor del panorama actual de inflación. “Se han subido muy poco los precios con respecto al desorbitado incremento del gasto fijo que soportamos los alojamientos rurales familiares. Ese alza no va en la misma proporción. Estamos hablando de que pagamos la luz al triple que hace un año, que en agosto se nos va la factura en nuestros pequeños hoteles si hay que encender el aire acondicionado”, reflejan varias voces del sector turístico de la comarca.

En este sentido, la empresa pública Tugasa, dependiente de la Diputación, adelanta que para esta estación mantiene sus mismos precios de alojamientos en la su red de hoteles que operan en la provincia, de los que seis están ubicados en la Sierra. Son Algar, Olvera, Zahara de la Sierra, Setenil, El Bosque y Villaluenga del Rosario. Es más, la institución provincial transferirá 616.000 euros para financiar inversiones de mejora en los establecimientos, además de una disposición de fondos para compensar la disminución de ventas provocada por la pandemia.

“La mayor parte de la inversión se empleará en la renovación de instalaciones, que mejoren las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida”, anota la institución provincial gaditana.