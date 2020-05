El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, dice que los datos que aporta la Junta de Andalucía sobre los casos de contagios en la localidad no se “ajustan a la realidad”. Según los datos oficiales, Arcos acumula un total de 11 casos confirmados por covid-19 más tres muertes, sumando en resumen 14 casos.

El alcalde de Arcos contradice estos datos y sostiene que en Arcos “sólo hay 10 casos confirmados desde el inicio y hasta la fecha. Otra cosa es lo publicado oficialmente que no coincide con la realidad. He estado haciendo averiguaciones con organismos y en las dos últimas semanas no ha habido ningún caso positivo en la ciudad. Y lo digo porque está constatado”, defiende. Gambín explica que uno de los tres fallecidos era una persona que estaba en una residencia en Jerez, pero estaba empadronado en la localidad. Según el alcalde, el salto que hay en las cifras se debe a que “se han contado dos veces a los fallecidos”.

De igual manera, el regidor arcense dice que quiere “transmitir tranquilidad” a los vecinos del pueblo. “Se han hecho más de 200 test en las últimas semanas a residentes y trabajadores de las dos residencias de ancianos, la de la Caridad y el Residencial El Lago y han salido negativos. A día de hoy, hay 10 casos confirmados en Arcos. Otra cosa es lo que reflejan las estadísticas, que no tiene nada que ver con la realidad”, apostilla. También han sido negativas las 85 pruebas realizadas a las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio.

Isidoro Gambín pide a la población arcense que siga con el cumplimiento de las normas para luchar contra el virus.