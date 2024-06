Remedios Palma: “Al talento que vuelve a Olvera hay que ponerle alfombra de oro”

La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma (PSOE), lleva un año gobernando el municipio después de ganar en mayo de 2023 las elecciones municipales y darle el relevo unos meses antes al tristemente desaparecido ex regidor socialista Francisco Párraga. Fue también en distintas etapas delegada provincial de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía.

–Olvera ha dado un paso importante tras su declaración como Capital del Turismo Rural 2021, ¿hacia dónde quiere enfocar el modelo turístico?

–Este gobierno municipal tiene un objetivo de trabajo que es la regeneración del conjunto histórico. Tenemos un mantra y es ¡Olvera, el mejor lugar para vivir! Olvera es un lugar cómodo para vivir, con servicios adecuados para que las personas no se tengan que desplazar a muchos kilómetros para buscar oferta de ocio. Si tenemos esos parámetros y una actividad económica que redunda en beneficio de la vida de las personas, Olvera será bueno para vivir y será bueno también para que nos vengan a visitar. No queremos convertirnos en ningún parque temático, queremos seguir viviendo como vivimos, pero tenemos que aprovechar sinergias. El turismo es una oportunidad de empleo y no podemos obviar que va a ser una palanca importantísima para la regeneración del conjunto histórico, el ensanche y la activación económica.

–¿Y cuál es la causa de que haya tantos extranjeros asentados?

–Existen alrededor de 500 personas, muchas centroeuropeas, que conviven aquí. Eso ha hecho que se cree una convivencia muy positiva. Es un municipio asequible, aquí la vida es muy cómoda y económicamente se pueden permitir asentarse en un pueblo de estas características, donde el nivel adquisitivo no es, por ejemplo, el de la Costa de Sol. Hay mucha gente trabajando on line y ha decidido quedarse

–La parroquia es un elemento fundamental de la fisionomía paisajística del municipio y está a la espera de rehabilitación, ¿cómo va el proyecto?

–Vengas de donde vengas, por carretera, lo primero que se ve es la iglesia y el castillo. La iglesia es un elemento identitario para olvereñas y olvereños. Tengo mucho empeño en que este proyecto de mejora salga y para eso me estoy sentando con todas las administraciones y el Obispado, que es el titular. La restauración está dividida en fases, la primera es la de las cubiertas, que es fundamental y luego vendrá la fase para los revestimientos. Hay un compromiso de Diputación de financiación de esta primera fase, con 100.000 euros, la Iglesia sumará el Iva de esa actuación y nos hemos comprometido a aportar los fondos que nos corresponde. Luego vendrá la segunda parte que es la más gruesa, la del revestimiento.

–Su gobierno tiene por delante la conmemoración del 700 aniversario de la Toma de la Villa de Olvera, ¿cómo se proyecta?

–La conmemoración ocupa desde 2024 a 2027. Queremos aprovecharla para poder desarrollar actos a corto y medio plazo. En ese marco se meten eventos y actividades que dirán algo de nuestra historia, de esos 700 años, de ese encuentro entre culturas. Fuimos romanos, árabes, cristianos. Estamos diseñando una serie de eventos anuales donde tendrán reflejo la pintura, la música, el teatro, las jornadas de historia e investigación, jornadas de paisaje y urbanismo local, encuentros comerciales con otros países. Por ejemplo, hemos iniciado las relaciones con Marruecos para participar en algunos encuentros de empresas y vamos a marcar también un evento que es el Festival de las Naciones, que se va a llevar a cabo en el año 24 y en el 26, y será un encuentro entre culturas que conviven aquí o han pasado por aquí. Para este verano, habrá un evento de visitas teatralizadas al castillo.

–¿Y cómo se trabaja la accesibilidad de la zona para salvaguardarla y que no se vea invadida de vehículos?

–Hemos puesto en marcha el primer parking disuasorio del conjunto histórico en el entorno de la calle Rosaleda, en la ladera norte. Hablamos de una cincuentena de vehículos que dan mucho respiro a este enclave histórico. Tenemos en marcha el nuevo PGOU, hemos terminado el avance del mismo y en pocos meses licitaremos el Plan General que nos permitirá diseñar y en tiempo espero que ejecutar, un nuevo aparcamiento en la ladera sur de la localidad. Es fundamental dejar el coche y caminar tanto para los que nos visitan como para las personas de aquí para que vivan cómodamente.

–¿Esa dinamización está trayendo nuevos negocios a ese casco histórico?

– Al talento que vuelve a casa, a Olvera, hay que ponerle alfombra de oro.Justo cuando impulsábamos la capitalidad del turismo rural, ya había un empresariado joven que ocupó el relevo generacional y que estaba ya trabajando en esto. Pero, además, se ha sumado en estos tiempos un grupo de jóvenes que han trabajado fuera, en Madrid, Barcelona… de la mano de los mejores y han decidido volver a su localidad de origen y crear sus propios negocios de restauración y comercio.

–Quieren un nuevo uso multidisciplinar para el antiguo silo, instalando una cámara oscura

–El elemento diferenciador va a ser esa cámara oscura. El silo va a permitir hacer accesible el castillo de Olvera desde abajo. La cámara oscura permitirá ver de cerca y en tiempo real aquello adonde algunos no pueden llegar. Una persona que, con movilidad reducida, no pueda subir a pie al castillo, desde la cámara oscura lo va a ver, al igual que la iglesia, el castillo, el barrio de la Villa y todos los emplazamientos a 360 grados, que nos encontremos, que son muchísimos. Esto va a ser un recurso de primer orden para la localidad con el matiz de que está ubicado en pleno ensanche. Ya tenemos financiación para la primera parte de las obras con 550.000 euros del Invierte, que activará el empleo y la economía.

–Olvera es un pueblo eminentemente agrícola, ¿de qué manera están fortaleciendo el sector primario?

–El plan de acondicionamiento de caminos municipales es un objetivo fundamental del mandato. Hemos creado también una comisión con agricultores para que se vele por este cumplimiento, zonificando el término municipal. Y estamos gestionando el arreglo y la financiación a través de ella.

–¿Hay algún proyecto vinculado para seguir reforzando la promoción del aceite?

–En el próximo y en 2027 se va a hacer la Feria del Aceite, que tendrá carácter bianual para dar mayor empuje. Queremos definir también un proyecto de oleoturismo, complementario a temas de formación para dar un mayor impulso al sector.

–Olvera no se puede desvincular de la Vía Verde de la Sierra

–A nosotros nos ha posicionado en el mapa de los recursos turísticos naturales, es que la afluencia de público a la Vía Verde es constante y Olvera es puerta de este atractivo. Nos ha permitido que el visitante de la Vía Verde que pernocta, accede también a la localidad y quiere conocernos.