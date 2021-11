Hablando de emprender en femenino

El IES Las Cumbre de Ubrique ha celebrado un ciclo de conferencias con motivo del día de la mujer emprendedora y la artista plástica local Remedios Rubiales impartió una charla a alumnos del centro.

Remedios Rubiales explicó su trayectoria emprendedora a los presentes, señalando que dirige la galería de arte ‘Proyecto 5’ y cuenta con una academia de imagen personal desde hace siete años, además de dar clases de pinturas a adultos y a jóvenes.

Una vez acabada su formación en Las Cumbres, continuó con preparación en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández y continúa finalizando un máster y doctorado.

“Ser artista y empresaria es una tarea de trabajo, esfuerzo y dedicación. Y uno de mis referentes es mi abuela materna Mariana, que fue mujer emprendedora en momentos difíciles. De ella aprendí a ser perseverante, decidida y a no tener miedo a los obstáculos. Ella me enseñó que al estar cara al público hay que transmitir energía positiva y tener actitud, porque el cliente necesita siempre tener tu mejor cara. Todo eso lo he intentado plasmar en todos estos años en los que ser mujer, artista y emprendedora es todo un reto”, reflexionó.