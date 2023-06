Ecologistas habla de la "inacción de la Junta" para desalojar el campamento hippie del Parque en Benaocaz

Ecologistas en Acción muestra su "perplejidad ante la permisividad e inacción" de los responsables de la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y del Parque Natural Sierra de Grazalema con la acampada de la llamada familia Arcoíris en una finca privada de este espacio natural protegido.

Ecologistas en Acción dice que "respeta a todas las creencias religiosas y filosóficas. Entendemos que lo mismo que los católicos celebran romerías y acampadas en espacios naturales, pueden hacerlo estos devotos de la luna y la naturaleza. Pero lo que no se puede es hacerlo en una finca privada sin autorización de su propietario ni del parque natural".

El Parque Natural Sierra de Grazalema carece de normas de uso público, por lo que la acampada depende de la autorización discrecional de la dirección del parque. Existen en este espacio protegido áreas recreativas que, con la debida autorización, podrían servir para acampadas organizadas como ésta; pero esta familia Arcoíris ha decidido entrar en una finca privada con explotación ganadera, causando un importante perjuicio al propietario de la misma.

"Esta familia podría haber tenido más comprensión para con uno de los pocos ganaderos en extensivo que quedan en el parque natural, en este caso, además, con ganado vacuno en régimen ecológico. Estas explotaciones hay que apoyarlas para garantizar el futuro del parque natural y de sus habitantes", dice la organización ambiental.

Y continua diciendo que "lo que no se entiende es la pasividad de los responsables del parque natural y de la delegación de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía. Cualquier acampada en otras zonas del parque por otras personas se levanta de inmediato. En otros parques naturales ocurre lo mismo. ¿Por qué no se desaloja de forma pacífica en este caso? Y no se entiende tampoco que a la Guardia Civil se le haya ordenado mantenerse a la expectativa, con un despliegue de personal que obliga a desatender otras obligaciones".

Los conservacionistas recuerdan que el riesgo de incendios forestales es muy alto. El breve y beneficioso paréntesis de lluvia dará paso a un nuevo periodo de tiempo seco y con altas temperaturas, por lo que debe evitarse el uso del fuego en el campo. De hecho, la temporada de riesgo de incendios se ha adelantado este año.

Ecologistas en Acción exige "a los responsables de la Junta de Andalucía que actúen para solucionar de forma pacífica este conflicto, desalojando la finca y permitiendo que su propietario prosiga con su importante actividad pecuaria. De mantener su inacción, ocasionaría, además, un grave perjuicio a la imagen de este parque natural, el primero y uno de los más emblemáticos de Andalucía, pues se difunde la idea de que se puede acampar donde se quiera sin problema alguno".