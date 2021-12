Arcos no autorizará eventos en la vía pública en Nochevieja para evitar aglomeraciones

Los efectos del Covid vuelven a marcar los últimos actos de este año pandémico que se cierra. La variante Ómicron marcará la Nochevieja dentro y fuera de muchos hogares en la Sierra como en otros puntos de la provincia. En Arcos, el Ayuntamiento ha decidido para evitar aglomeraciones en la calle no autorizar para este último día del año eventos extraordinarios organizados por bares que tengan que necesitar el permiso de la institución municipal para celebrarlo en la vía pública. Estos establecicimentos, además, pedían, según el Ayuntamiento, que se cortaran las calles al tráfico, con lo que la autoridad municipal ha decidido que no se autorizan esos eventos, para no permitir la aglomeración de multitudes, y por consiguiente, evitar escenarios propicios a la propagación del Covid. Así, Arcos informa de que cada establecimiento abrirá el día 31 según sus horarios y licencias de aperturas establecidas.

Tomando como muestra otro punto de la comarca Olvera, este Ayuntamiento no ha programado nada para este 31 de diciembre para evitar concentraciones. Otros años se entregaban bolsas de cotillón para quienes preferían tomarse las uvas en la plaza del Ayuntamiento o la plaza de la Iglesia, pero desde que estalló la pandemia se eliminó esta práctica. Tampoco Olvera celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes como se hacía antes de la pandemia. El día 5, sus majestades los de Oriente llegarán a diferentes plazas del pueblo, donde los pequeños podrán entregar sus cartas y contar sus deseos de manera ordenada.

Otro ejemplo de los efectos de la pandemia se puede apreciar en Algar, cuyo Ayuntamiento tenía previsto celebrar un acto de pre uvas pero ha quedado anulado para evitar aglomeraciones.