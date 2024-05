Arcos anuncia la colocación de la cubierta de la piscina climatizada

El Ayuntamiento de Arcos anuncia el reinicio de las obras de la piscina climatizada de Arcos, un proyecto que se ha dilatado en el tiempo en varios mandatos.

Ahora el nuevo equipo de gobierno del PP y AIpro explica que en breve se llevará la colocación de la cubierta de esta piscina climatizada, con lo que se dará el paso definitivo para la puesta en servicio de esta infraestructura muy demandada por la ciudadanía. De hecho, hay personas que han de trasladarse a otras localidades cercanas para este servicio, bien para actividades deportivas como terapéuticas.

Hay que recordar que la última partida presupuestaria para la ejecución de la cubierta, cerramiento y climatización rondaba los 2,4 millones de euros. La Diputación de Cádiz tenía comprometidos 1,4 millones de euros y el Consistorio arcense el millón restante.

El delegado de Urbanismo, Salvador Valle, el delegado de Deportes, Oliver Verhoeven, y el primer teniente de alcalde y delegado del Barrio Bajo, Leopoldo Pérez, se trasladaron hasta estas instalaciones. Recordaron que tras llegar a tomar posesión de sus cargos el verano pasado se encontraron con problemas en el forjado de los vestuarios, que se abordaron con 80.000 euros.

Y es que el anterior alcalde Isidoro Gambín (PSOE) intentó retomar este proyecto, con la promesa de culminarlo, pero no fue así.“Fue una obra faraónica del anterior alcalde Gambín, que no fue capaz de acabarla en los ocho años que estuvo en el Ayuntamiento. Cuando llegamos al gobierno local, la piscina llevaba cinco meses de obras y no se pagó ninguna certificación. Y llevamos ya pagadas 11”, explicó el edil Oliver Verhoeven (PP).

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Leopoldo Pérez (AIpro), dijo que “nos encontramos unas obras paradas y hemos llegado a la colocación de la cubierta. Es fruto de las gestiones de este equipo de gobierno. Los ciudadanos nos demuestran con sus palabras que hay gestión”.