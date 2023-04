Antonio Sanz arropa la candidatura del alcalde popular de Algar

En un abarrotado salón de la piscina municipal, el alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, ha presentado su candidatura, su equipo y proyecto de cara a las próximas elecciones municipales “para seguir avanzando y hacer que Algar siga creciendo”. “Una candidatura que viene avalada por “la buena gestión y el cumplimiento de los compromisos dados” tal y como han coincidido todos los cargos del Partido Popular que se han dado cita en Algar.

Antonio Sanz, vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP Andaluz y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, la delegada provincial de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, los delegados territoriales de Agricultura, David Gil ,Empleo Daniel Sánchez, Economía y Hacienda, Inmaculada Olivero , la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, el alcalde de La Barca o la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez han sido algunos de los asistentes al acto para arropar a “uno de los mejores alcaldes de Andalucía”, en palabras de Sanz.

José Carlos Sánchez, en una intervención llena de agradecimientos a todos los que le han acompañado y apoyado desde que dio el paso a la primera línea de la política local hasta estos cuatro años en la Alcaldía, ha pedido a los algareños que “renueven su confianza en su equipo porque no les vamos a fallar”.

El alcaldable ha hecho balance de un mandato en la que “hemos tenido momentos de satisfacción y también muy duros debido a la pandemia. Desde el primer día hemos gobernado para todos los vecinos por igual, sin ninguna distinción. Hoy podemos demostrar con hechos y realidades lo que hemos conseguido con esfuerzo, trabajo y constancia; una buena gestión de proyectos cumplidos que ha permitido poner a Algar en el mapa de la provincia y que sea un referente en la Sierra y cada vez con mayor proyección”.

También ha desgranado algunos de los principales proyectos que se marca de cara a la nueva legislatura donde no viene a vender ninguna falsa promesa, ha asegurado. “Por ello os pido que nos deis de nuevo la confianza porque para nosotros Algar es lo primero”. Sanz ha respaldado a nivel personal y también en nombre de Juanma Moreno “a un gran gestor, pero también a una gran persona, cercano, trabajador que ha sabido defender su Algar como si fuera su casa o negocio y eso ha sido sinónimo de éxito para su pueblo”. Antonio Sanz ha asegurado que para José Carlos Sánchez “ su pueblo y vecinos están por encima de siglas políticas y no se da por vencido hasta conseguir su objetivo hasta el punto de que en cuatro años ha conseguido cumplir con proyectos muy demandados y que no se hicieron realidad hasta que llegó el PP”.

También ha ratificado la alianza del gobierno de la Junta con el ayuntamiento de Algar para ir de la mano en impulsar proyectos para el pueblo, especialmente se ha referido al Tajo del Aguila “que se consolidará durante el próximo mandato, ya que está muy avanzada la firma de un protocolo de actuaciones para poner en valor este entorno natural único en nuestra tierra y que el PSOE no solo cerró sino que abandonó. En el Tajo del Aguila se va a abrir este complejo porque José Carlos lleva cuatro años trabajando para ello y cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía”. Por su parte Ana Mestre ha apelado a la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad y cumplir con lo dicho como grandes valores, “unos principios que José Carlos ha llevado a gala todos los días y lo ha hecho además siendo como es el y mirando a los ojos a sus vecinos”.

La secretaria general del PP de Andalucía, Almudena Martínez, ha asegurado que “el trabajo y la buena gestión de José Carlos en Algar le va a llevar a ser nuevamente alcalde en las próximas elecciones. Persona a persona, barrio a barrio, calle a calle y conociendo cuales son los problemas de cada vecino; algo que sólo puede hacerse desde el corazón como ha hecho José Carlos que ha cambiado el sectarismo y la dejadez por políticas dirigidas a buscar soluciones a los problemas de la gente con una buena gestión eficaz y realista”.