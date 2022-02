Alumnos de un instituto de Olvera denuncian deficiencias en el centro

Alumnos del Instituto de Zaframagón, en Olvera, denuncian deficiencias en este centro educativo y piden a las administraciones una solución. Así, hablan de la situación de "ruina" que presenta el gimnasio, que no pueden utilizar por la situación de degradación que tiene y la cubierta de amianto que cubre el tejado.

“Hace varios años mandaron a una empresa para hacer obras en este gimnasio por las humedades que había, pero se encontró amianto y quedaron paralizadas. Desde entonces estamos a la espera de que se desmantele este espacio y no tenemos respuesta”, explica un alumno portavoz.

Ante ello, los afectados se ven, dicen, en la obligación de realizar la gimnasia en las pistas deportivas del centro “que presentan un estado lamentable con grietas y desniveles, que provocan numerosas caídas. Precisamente, hace unos días se cayó una compañera en las pistas, sufriendo un esguince”, añaden los alumnos. “Y no sólo eso, hay zonas en las pistas deportivas, donde aún son visibles las bolsas del agua que cayó en Reyes, con lo que es impracticable los espacios”, suman en sus quejas.

Y van más allá los alumnos explicando que hasta antes de la pandemia tenían como alternativa utilizar el espacio del recinto ferial para poder realizar la gimnasia, pero con las campañas de test y de vacunaciones que se realizan en el área por el Covid ya no lo pueden utilizar. Además, un alumno portavoz de los afectados denuncia, también, la "falta de personal en el centro, que cuenta con unos 600 alumnos de Olvera, Pruna, Setenil y Torre Alháquime".

“Falta un administrativo y no se pueden hacer trámites. Vino un trabajador varios días y se fue. Por ejemplo, los alumnos de Bachillerato necesitan sacar becas o resolver dudas y no tienen a nadie para ello. También falta un conserje. Este centro, con el volumen de alumnos y los Grados formativos que presta, con alumnos que vienen de distintos pueblos, ha de tener tres conserjes. Ahora hay dos, pero hasta hace muy poco hemos estado con un solo conserje y no hemos podido hacer, por ejemplo, fotocopias que necesitamos”, apostillan los matriculados, quienes dicen que la comunidad educativa de este centro está “cansada” de denunciar esta situación ante la Junta de Andalucía.

El alumnado, que se manifestó durante el primer trimestre de este curso ante estas incidencias, ha contactado con el Sindicato de Estudiantes para estudiar posibles movilizaciones.