Grazalema se sitúa en los últimos días con la tasa de positivos por Covid-19 más alta de la provincia, esto es 740% por cada 100.000 habitantes. Un ascenso de casos que el Ayuntamiento de Grazalema sitúa en contagios dados en el ámbito familiar de vecinos del pueblo y no a la afluencia de visitantes que hubo en el entorno, en las últimas semanas coincidiendo con un puente festivo. Por ejemplo, en la última semana se han registrado 10 positivos en una población que alcanza los 2.000 habitantes.

“Estos brotes no tienen que ver con el turismo, si fuera así lo diría. Pero la realidad es esa. En mi pueblo todo el mundo sabe de dónde vienen los brotes. Con las de miles de visitas que hemos tenido en mi pueblo desde junio no se ha detectado ningún caso que esté vinculado con el turismo, lo que no quiere decir que mañana ocurra”, asevera el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García.

De momento, ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Grazalema contempla ninguna medida restrictiva en esta localidad con los datos que maneja a día de hoy y ante el puente de Todos los Santos, donde miles de personas podrían desplazarse hasta la Sierra. Si la situación se recrudece se plantearía un nuevo escenario de medidas.

Lo que sí tiene claro el alcalde grazalemeño es que la institución que representa irá de la mano con la administración autonómica. “No vamos a ir por nuestra parte. Entendemos que en esto es fundamental la opinión de los técnicos de epidemiología y estamos en contacto con ellos. En una gran ciudad sería preocupante esta tasa, en un pueblo no lo es tanto, según nos dicen los expertos. Lo cierto es que en estos días se están haciendo muchas pcr, lo que hace que salgan más casos. El virus ha entrado en casas completas, donde se dan hasta 6 ó 7 casos”.

Tampoco Grazalema tiene intención de restringir las actividades socio culturales del pueblo. “porque la situación epidemiológica en estos momentos no lo describe. Si mañana el escenario es otro, eso cambiará. Nos vamos a guiar mucho en los consejos epidemiológicos”, dice el regidor.