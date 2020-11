Alcalá del Valle pedirá el nivel 4, grado 2, con cierre de establecimientos si suben los contagios

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, tiene claro que pedirá a la Junta de Andalucía pasar a nivel 4, grado 2, si los contagios en su pueblo no descienden. Esto significaría el cierre de los establecimientos que no son de primera necesidad para controlar aún más los movimientos de los vecinos. “Lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades y hemos dicho que, si los contagios no descienden de manera acelerada, la única medida que nos quedaría tomar es pedir el nivel 4, grado 2, que conllevaría ese cierre”, ha dicho el regidor.

Hay que recordar que Alcalá del Valles (con 5.046 habitantes) es el municipio de la provincia con mayor tasa de contagios, es decir, 2.516,8 por 100.000 habitantes. Según datos de la Junta hay 185 casos en activo. Según el Ayuntamiento esa cifra habría descendido, con sus cálculos, en los últimos días hasta los 144.

Rafael Aguilera añadió que las administraciones “están respondiendo” ante las demandas que han planteado y piden que se “analice lo que está ocurriendo” en su pueblo. Alcalá del Valle reclama refuerzos en el hospital de Ronda por ser el de referencia para su población, más apoyos para el centro de salud y más rastreadores, así como que se realice un cribado poblacional.