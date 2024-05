Adelante Andalucía lleva las reivindicaciones del colegio Albarracín de El Bosque al Parlamento

Adelante Andalucía llevará la situación del colegio público Albarracín de la localidad de El Bosque al Parlamento de Andalucía porque “es insostenible por más tiempo que las familias de este centro educativo tengan que elegir entre el derecho a la salud o el de la educación de sus hijos e hijas”, ha declarado el coportavoz de Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz, Alejandro Gutiérrez, que ayer mantuvo una reunión con el representante del AMPA y con la dirección del centro educativo.

En una visita al CEIP, Gutiérrez ha podido comprobar el estado deficitario de la montera acristalada que recubre el techo del edificio y que provoca “no sólo goteras, sino graves filtraciones que ponen en riesgo la salud de los escolares por la peligrosidad de que afecte a la instalación eléctrica del colegio”. De hecho, “nos ha explicado que los días de lluvia se ven obligados a no llevar a los pequeños al centro ante la falta de seguridad”, alcanzándose cifras de absentismo de 97 alumnos y alumnas de 185 que hay en total, casi un 53%.

Reunidos con José Gómez, representante del AMPA Maestro Pepe Juárez, ha conocido además “el calvario administrativo” que llevan pasando para que la Consejería de Educación de la Junta, con diferentes gobiernos, arregle de una vez estas deficiencias. “Es inaudito que lleven reclamando desde hace más de 15 años una actuación para evitar las filtraciones, inundaciones, los posibles desprendimientos y un sinfín de contingencias derivadas del mismo problema, y que hayan tenido que sufrir la dejadez y la incompetencia de la Junta que, en los últimos años, ha sacado dos veces a licitación la obra sin resultado positivo por las dificultades que ponían para llevarla a cabo”. Es más, “después de que la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, se reuniera con ellos el pasado mes de febrero y les asegurara que iría un técnico a evaluar el estado del acristalamiento y que, en abril, se iba a sacar una nueva licitación, tuvieron que conocer en una sesión del Consejo Escolar en palabras del propio alcalde, Rubén Corrales, que no se habían actualizado los precios del nuevo proyecto y que posiblemente las obras no estuviesen finalizadas para la vuelta de los niños en septiembre, así como que hasta la fecha no había ido ningún técnico de la Junta para la evaluación del mismo”.

Así las cosas, y tras los nuevos compromisos de Paredes tras las últimas movilizaciones, “desde Adelante Andalucía nos hemos puestos a su disposición para fiscalizar dichos compromisos, aún sin visos de avances al respecto, y vamos a llevar este tema al Parlamento de Andalucía. Los niños y niñas del CEIP Albarracín tienen el derecho de comenzar su próximo curso en unas instalaciones seguras y dignas para poder recibir una educación pública y de calidad”, ha concluido.