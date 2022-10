Absuelto el ex alcalde de Villamartín José Luis Calvillo por el caso de la adjudicación de obras

El ex alcalde de Villamartín, José Luis Calvillo (PSOE), es absuelto de los delitos de prevaricación y gestión interesada por un caso de adjudicación irregular de obras en el Ayuntamiento de la localidad cuando gobernaba, durante el periodo 2003-2011.

De igual manera, el Juzgado de Jerez absuelve de los mismos delitos al concejal de Urbanismo del gobierno socialista de entonces, Juan Carrero, y al secretario accidental. Sí la Justicia condena a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público al arquitecto técnico del Ayuntamiento por su participación en los procesos de adjudicación de dichas obras municipales a la misma empresa de la que era socio.

Los hechos se remontan a 2009 y 2010 cuando el Ayuntamiento de Villamartín sacó a licitación una serie de trabajos de mejora en el pueblo, con cargo al Plan E y Proteja, adjudicando parte de ellos a la empresa Obras 89 S.L., de la que era socio el ahora condenado arquitecto técnico del Consistorio.

La sentencia judicial recoge que “no ha resultado acreditado, sin embargo, mediante actividad probatoria de cargo suficiente que estos acusados (el alcalde, concejal de Urbanismo y el secretario accidental) supieran que el arquitecto técnico era socio de Obras 89, S.L”, en relación al escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía una pena de catorce años y medio de inhabilitación para el ex alcalde serrano del PSOE por estos hechos.

La resolución emitida por el juez de la Sesión Octava de la Audiencia Provincial con sede en Jerez hace ver que “consta en los respectivos expedientes de obras que el arquitecto técnico del Ayuntamiento, socio de Obras 89, intervino en la dirección de las obras de rehabilitación de la Avenida de Ronda y Plazoleta del Molinillo y de la urbanización de la calle Consolación y certificó la finalización y recepción. Igualmente firmó la recepción de la obra menor de pavimentación y acerado en Avenida de Feria como facultativo designado por la Administración. Igualmente consta en el expediente de las obras de restauración torre de la Iglesia la emisión por el arquitecto técnico de un informe sobre la propuesta más ventajosa, fechado el 21 de octubre de 2010, en el que se valora la oferta de Obras 89 como la más ventajosa desde el punto de vista económico de las proposiciones presentadas”. Las adjudicaciones a Obras 89 S.L. superarían el millón de euros.

El ex regidor José Luis Calvillo se pronunció este lunes al respecto. “Cómo iba a cometer un delito si yo no era conocedor de que este perito municipal tenía parte en esta empresa. Llevamos con esto 11 años. Todo este tiempo con la espada de Damocles encima, sufriendo en mis carnes unas acusaciones de que yo era responsable de esto, sabiendo en mi conciencia de que no había hecho nada, que no me había lucrado con estas obras y que desconocía la vinculación de este técnico con esta empresa. Tú firmas esas adjudicaciones y confías en que los técnicos hacen bien su trabajo”, refirió el ex alcalde. Calvillo agradeció el apoyo que ha recibido este tiempo y denunció “los juicios paralelos, sobre todo, en redes sociales a los que se me ha sometido”.