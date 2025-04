Así ha anunciado El Caído que no saldrán a la calle este Martes Santo en Cádiz: "No queremos poner en peligro al cortejo"

"No queremos poner en peligro al cortejo y puede haber otros frentes, otro a las ocho y media, otro a la una". Así anunciaba el hermano mayor del Caído, Mauricio García, que finalmente no harán estación de penitencia este Martes Santo. Un fuerte chaparrón, que ha sorprendido a tres hermandades en la calle, ha roto el Martes Santo. "Tenemos que ser responsables con la hermandad y con vosotros", añadí a los hermanos. " La hermandad sigue siendo todo el año. Y nos quedan muchos momentos. Y si todo va como debe ir, nos queda un bonito traslado a nuestra capilla antes de final del año", recordaba. "La primera vez que se queda la hermandad sin salir por partes meteorológicos, y me ha tocado a mí", lamentaba, agradeciendo al consejo las facilidades que le habían puesto para las demoras. Un anuncio que ha terminado en un aplauso para los niños de la hermandad por su silenciosa espera. Es ahora momento de oración en el interior de la iglesia de San Francisco.