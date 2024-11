El traslado de la cofradía del Huerto. Lo normal Vs lo real

Si a usted le gustan las cofradías, si es una persona institucional que tiene respeto a corporaciones fundadas siglos atrás, o hace más de medio siglo, o que aglutinan a centenares de personas. Si cree que todo una medida, un cómo, y le gustan las formas, seguramente usted pensaría en que el cambio de sede de la cofradía del Huerto se haría a través de un convenio que la hermandad suscribiría con el Obispado, en algún tipo de acto revestido de solemnidad en el que el hermano mayor (que bien podría llamarse Ignacio ‘El Sufriente’, por la que viene soportando antes, durante y ahora también) y el obispo, o el vicario general, o el arcipreste de Intramuros, o si me apuran el párroco de La Palma firmaran ese acuerdo por el que la hermandad se hace cargo de la iglesia de Santa Catalina y se le dan las llaves del templo en base a unas cláusulas que todos, sobre todo los hermanos del Huerto, conocerían de manera clara.

Si usted es de esos que disfrutan con la ‘paraliturgia cofradiera’ seguramente creería que en las fechas actuales estaríamos asistiendo a unos preparativos cargados de ilusión e incertidumbre, en el que la cofradía iría preparando su cambio de sede, que no es algo baladí, con todos los apoyos posibles para hacerlo de la mejor manera posible. E incluso puede que en esa visión suya idílica, el Ayuntamiento se habría manifestado ya para garantizar que colaboraría al máximo para autorizar en tiempo y forma la ampliación de la puerta que hará posible la salida procesional el Jueves Santo desde la antigua casa de los capuchinos.

Pero no. Si usted es de esos mencionados arriba, lo siento; porque llevará usted consigo la enésima decepción, como gaditano. Visto lo visto a estas alturas, el cambio de sede del Huerto no se está haciendo, ni de lejos, de esa manera en que cualquier cofrade podría prever como normal, como apropiada a una institución de estas características, por más que derive de un enfrentamiento con el cura de turno (que de episodios así están llenos los libros de actas de cualquier cofradía con décadas de historia).

En una operación tan sensible, que marcará de manera tan sensible el futuro próximo de esta hermandad, da la impresión de que las cosas, una vez más, se hacen de la peor manera posible en esta ciudad, en esta diócesis; en esta Iglesia nuestra. La cofradía parece abandonada a su suerte, hasta tal punto que ha pedido una suerte de refugio temporal en La Palma antes de llegar a Santa Catalina. Un refugio cuya respuesta llegará el próximo viernes, en función de lo que decidan los hermanos de la corporación viñera (que ha decidido dejar la decisión en manos de los hermanos y no de la junta, lo que a priori parece una decisión acertada habida cuenta, además, de las distintas opiniones que trasladan los hermanos, sobre todo por las reducidas dimensiones de la iglesia). Cosas del destino, se va a reunir antes el cabildo de hermanos de La Palma que el del Huerto para esto del cambio de sede.

Al final, entre el Huerto y La Palma tendrán que guisar el cambio de sede de la primera, con un Obispado que se ha limitado a autorizar un proyecto después de poner alguna que otra pega al trabajo que estaba realizando la cofradía para resanar el interior de Santa Catalina (que se había convertido, dicho sea de paso, en un trastero).

Viendo lo que uno entiende que debería ser el escenario que rodeara a un cambio de sede decretado por el obispo y lo que está aconteciendo en torno al Huerto, la decepción vuelve a ser monumental. ¿Nadie en Hospital de Mujeres sabe hacer las cosas como Dios manda? ¿No se aconseja o asesora al obispo en materia cofradiera? Así las cosas, lo mejor parece que ese cambio de sede se cierre cuanto antes, y que el Huerto lo resuelva de la mejor manera posible. Porque visto lo visto, la única ayuda que puede llegar a los cofrades del Jueves Santo es de otros cofrades. En este caso, del Lunes.

La última procesión del año

La entrada de la Soledad de Santo Entierro en la iglesia de Santa Cruz, habitualmente a los sones de Virgen del Valle, marca para los gaditanos el final de su Semana Santa, sabedores de que al día siguiente sale el Resucitado y se inicia el tiempo de las Glorias. Del mismo modo que esta imagen del magnífico paso de la Dolorosa del Sábado Santo cobra un sentido especial, en el calendario anual supone una cita destacada la procesión que Borriquita mantiene desde hace tantos años con motivo de la fiesta de Cristo Rey. La última procesión del año la protagoniza siempre el Señor de la Paz, que en esta ocasión salía a la calle en la tarde del sábado y no al mediodía del domingo. Las cofradías, como el año litúrgico, terminan aquí el ciclo, con las puertas de San José cerrándose a la entrada del Señor que dentro de 140 días simbolizará la ilusión de pequeños y mayores cuando abra el camino de una nueva Semana Santa. ¡Pararse ahí!

Merced

Diseño del nuevo guión de la Merced

Celebró la cofradía un cabildo de hermanos, en el que se expuso la situación actual de la corporación, con un hermano mayor temporal (hasta mayo de 2025) tras la dimisión del anterior y con cierta división en el seno de la corporación. Todo ello no fue obstáculo para presentar un proyecto que se va a trabajar para convertirlo en realidad lo antes posible. Se trata de un nuevo guión corporativo, que va a bordar Juan Luis Virlán y cuya orfebrería saldrá del taller de Miguel Cuadros, en San Fernando. Esperemos que sea el inicio de un camino ascendente que tiene un largo recorrido por delante. Suerte a Juanma Bravo y a todos los cofrades mercedarios.

Jueves Santo

Quedó definida la configuración horaria de la jornada, que al contrario de toda la Semana Santa y prácticamente todas las procesiones del año, ha decidido retrasar el horario de inicio respecto a años anteriores. Del mismo modo, quedó descartada la posibilidad de que el Perdón recupere las tres de la Madrugada como hora de salida, tal y como se había planteado en la reunión, ya que el Nazareno recorrerá finalmente Ancha entera tras cubrir la carrera oficial, lo que permite el acoplamiento habitual estos últimos años entre la entrada del Perdón en carrera oficial y el paso del Nazareno por Nueva camino ya de Santa María.

PD. En esta ocasión, vaya cosas, no ha habido insultos de anteriores hermanos mayores de la cofradía, tan ávidos ante el teclado, ni ha habido ataques en redes sociales, ni pintadas en la fachada del Consejo, ni tampoco se han pronunciado esos que suelen tener la llave de la autenticidad de la Semana Santa gaditana. Todo el mundo ha mirado para otro lado, demostrando quizás que lo ocurrido años atrás con el horario de salida de la cofradía fue un despropósito que no llevaba a ninguna parte.