Los tres siglos de la Catedral

Con la misma discreción con la que vienen funcionando desde hace 350 años y con las que han conmemorado esta efeméride durante los últimos doce meses pusieron fin ayer las concepcionistas a tan importante aniversario. Tres siglos y medio entre los muros de Feduchy, que no han pasado desapercibidos para el mundo de las hermandades, que este año ha venido acompañando a las monjas de clausura en su aniversario. Hasta allí ha ido la Patrona de la ciudad, que ahí es nada; y también ha estado, o se ha acercado a la puerta, la Virgen de la Piedad de Siete Palabras, la Virgen de los Dolores del Nazareno, o los titulares de Afligidos. Cariño a modo de rosarios, traslados y procesiones extraordinarias que han tenido a las concepcionistas presentes; intentando con ello devolver las cofradías tanta oración que entre sus cuatro muros dedican estas monjas a los gaditanos.

Es destacable, muy destacable, la labor que vienen realizando las hermandades en este apartado. La inclusión obligatoria de un responsable de caridad en las juntas de gobierno que se hizo con las normas diocesanas de 1999 se nota bastante. Raro es la cofradía que no aprovecha ocasión (ya sea en base a cada época del año, ya sea en cada convocatoria de culto o acto que lanza a sus hermanos, o por medio de múltiples campañas y otras acciones) para centrar su mirada en los que más lo necesitan. Sin ir más lejos, el martes habrá un concierto en el Gran Teatro Falla (organizado por el Perdón) cuya recaudación íntegra se destinará a Agamama.

La orden tercera mantiene en la actualidad, entre un amplio calendario de cultos, uno de los primeros rosarios de la aurora que salieron a la calle presididos por una imagen. Y de cara no sólo a la conservación sino a la potenciación de este culto externo de la mañana del 15 de agosto. Para ello, está proyectando la orden la ejecución de un palio para la Dolorosa primitiva, que es la que preside este rosario. La idea, en esencia, es reutilizar buena parte de los elementos del palio que procesiona el Viernes de Dolores, creando un palio de ocho varales y de bambalinas de cajón. El proyecto para el 15 de agosto de 2020 es estrenar la parihuela, que sustituya a la actual realizada en 1988 y que tanto uso se ha dado no sólo por parte de Servitas sino de una gran mayoría de hermandades de la ciudad; y para años posteriores se añadirá el palio, lógicamente de dimensiones más pequeñas que el del Viernes de Dolores.

Efectivamente, la construcción de este edificio no fue un mero levantamiento de muros, sino que provocó toda una tramitación previa de expropiación de fincas, demoliciones y otorgamiento de espacios que dieran cabida a un edificio de estas dimensiones.

Fue el 14 de enero de 1722 cuando se consiguió poner la primera piedra de este edificio que venía a sustituir a Santa Cruz como templo principal de la diócesis, cumpliendo un sueño de un Cádiz ambicioso que no se conformaba con la Catedral de El Pópulo y que hizo frente a una auténtica reforma urbanística para contar con una Catedral como la que entendía a la altura de la ciudad.

Los tramos

Primer tramo. La familia Devesa no deja de estar de enhorabuena en relación a la Semana Santa. Jesús fue pregonero de 2016, su hermano pintó el cartel de este año, y ahora Jesús ha ganado el certamen literario de la Semana Santa. El miércoles recoge ese premio. Segundo tramo. La semana pasada se reunieron las cofradías del Miércoles Santo en una convivencia auspiciada por Las Aguas. Es saludable que las hermandades celebren estos encuentros. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “He estado en el Archivo Municipal y he visto parte del legado de Antonio Márquez Avila. Buena labor de su familia”. El segundo: “Anuncia que Jesús Núñez hablará el jueves en el Consejo de la cofradía de Expiración”. Y el tercero: “¿Van a hacer la obra sin haber pasado antes por el cabildo de hermanos?”. Cuarto tramo. Los obispos andaluces estuvieron reunidos esta semana en Sevilla. No han trascendido, hasta el momento, los puntos de análisis. Quinto tramo. Agenda destacada de las próximas semanas: el 11 de diciembre será el acto de presentación del pregonero en el Ayuntamiento. El 9 de enero se presenta el cartel. El 11 de enero será el pleno diocesano en San Fernando. Y el 23 de enero el acto de Fitur bajo el nuevo formato con toda Andalucía unida. Sexto tramo. ¿Está intentando una cofradía trasladarse de sede canónica, sin éxito hasta ahora?