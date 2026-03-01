El Señor de la Humillación: la última salida antes del regreso

El viernes vivió la ciudad dos vía crucis que recorrieron las calles del centro. El Cristo de la Humildad y Paciencia volvió a salir en ese característico templete recuperado por la hermandad hace unos años; y el Señor de la Humillación protagonizó un acto penitencial con una dosis extra de emoción, pues se trata de la última salida de esta roldanesca talla antes de su regreso a la Semana Santa con la procesión del Sábado de Pasión. La próxima estampa de este Cautivo ante la Catedral no será esta que captó el servicio de comunicación de la hermandad del Martes Santo, sino bajando la rampa tras hacer la ansiada estación de penitencia. Y será, además, dentro de 27 días.

El vía crucis

Las imágenes del vía crucis del Cristo de la Misericordia, de la hermandad de La Palma, a la Catedral / Lourdes de Vicente

Un gran primer lunes de Cuaresma el que regaló la cofradía de La Palma y el Consejo de Hermandades. Gustó mucho la disposición y presentación del Crucificado en ese trono de Benalmádena (al que hubo que hacer una gran reforma de adaptación que corrió por cuenta de Ignacio Bruzón y Luis Santos, los ingenieros de La Palma que materializan cualquier ocurrencia que plantee la Mayordomía) y se disfrutó mucho en los traslados, muy concurridos. Y gustó también el vía crucis y las reflexiones planteadas y redactadas por el director espiritual del Consejo, el marianista Rafa Iglesias; así como la intervención final del administrador apostólico, Ramón Valdivia, que sigue convenciendo y ganándose la empatía de la ciudad. Lo dicho, un inicio de Cuaresma redondo.

El vía crucis (II)

Dicen que Valdivia puso un pero al ejercicio penitencial del lunes; no le gustó, o convenció, que fuera estático, que la imagen presida en el altar mayor y el pueblo permanezca sentado en sus bancos mientras se rezan las estaciones. Apuesta el administrador apostólico por el vía crucis penitente y caminante, realizando el ejercicio también físicamente por el interior de la Catedral, recuperando así el modelo de acto anterior a la pandemia. El Consejo ha recibido y asumido la recomendación episcopal, así que no hay que descartar que para 2027 el vía crucis recupere el recorrido por el interior de la Catedral.

El Perdón y la limpieza

Imágenes de la salida del Perdón en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

El Ayuntamiento dice estar buscando fórmulas para dar solución a los problemas que plantea la cofradía. El martes, a priori, sabremos si la hay o no. Pero insistimos en que una ciudad que presume de una Semana Santa de Interés Turístico Nacional y que aspira ahora a una declaración internacional no puede asistir a estas realidades que ha dado a conocer este año -fruto del hartazgo- el Perdón. Lo grave no es que el Ayuntamiento no tenga previsto una limpieza de algunos puntos del recorrido de la cofradía antes de que llegue la cruz de guía; es que el Ayuntamiento diga que es “complejo” y ande buscando soluciones a algo a priori tan sencillo. La llamativa situación recuerda a cuando el Ayuntamiento prohibió usar los cirios en aquel vía crucis diocesano de 2011 para no manchar el suelo. Una barbaridad.

El Perdón (II)

Ya parece haber conseguido la cofradía reorganizar su salida procesional ante las nuevas circunstancias. Todo ello a falta de confirmación, porque su intención de cruzar el barrio del Pópulo en el regreso a la Catedral (una apuesta que aplaudimos) puede verse afectada por un andamio que hay en el lateral del Ayuntamiento y que no está claro que se pueda retirar para permitir el paso de la hermandad. Tampoco ha podido la cofradía llevar a cabo su plan de realizar la estación de penitencia antes de salir de Catedral, por lo que tendrá que volver a entrar en su iglesia de salida poco después de salir, una vez cumplimentada la primera parte de la carrera oficial.

El Amor

El próximo sábado dará a conocer la cofradía del Lunes Santo la programación con la que celebrará sus 75 años de vida; y lo va a hacer en el Oratorio de San Felipe Neri, que ha pasado a ser el templo protagonista de esta próxima Semana Santa. Los preámbulos que se van conociendo de este aniversario son más que interesantes: el taller Daroal realizará el cartel anunciador del aniversario, y José Miguel González Morales el logotipo. El sábado en el Oratorio, de la mano de Fernando Pérez, conoceremos el resto de iniciativas y sorpresas que ha preparado la hermandad para estos próximos meses.

EL DETALLE. El Huerto acorta la espera

El paso de palio de Gracia y Esperanza, de la cofradía del Huerto

Vaya sorpresa la que nos hemos llevado esta semana, al ver izado en Santa Catalina el palio de Gracia y Esperanza. La cofradía del Huerto ha iniciado el proceso de montaje del paso de su Dolorosa, regalando una estampa que acorta la espera y acelera las sensaciones que siempre cobran vida con la Cuaresma más avanzada. La hermandad del Jueves Santo empieza a disfrutar de lleno de esta nueva vida en Capuchinos, que le permite organizar a su antojo la Cuaresma; y si el año pasado fue absolutamente frenética para ellos por multitud de factores, este 2026 han decidido disfrutarla de cabo a rabo, que bien se lo tienen merecido allí.