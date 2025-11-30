La semana de la Virgen del Buen Fin

El año natural afronta mañana su último mes, justo al inicio del Adviento, y la ciudad se prepara para los últimos cultos externos del año, esos que mezclarán pasos y parihuelas con las luces de Navidad y los villancicos que desde este viernes resuenan con fuerza. De la agenda cofrade de diciembre destaca la salida extraordinaria de la Virgen del Buen Fin, que el domingo irá a la Catedral en un traslado en parihuela que nos dejará estampas únicas como la Dolorosa entrando en Santa Cruz, ese responso que se va a rezar en memoria de Láinez Capote al llegar a su calle, o la entrada en la Catedral por la puerta del obispo en plena sede vacante; y que el lunes regresará en su paso, pero sin el palio, y sin banda, pero con marchas, a la Merced. Será, a priori, la primera celebración cofradiera que presida el administrador apostólico en la mañana del día de la Inmaculada. Se inicia, por tanto, la semana del Buen Fin, aunque en Sentencia llevan semanas preparando esta celebración extraordinaria enmarcada en el 75 aniversario de la imagen.

Esperanzas

Una de las citas ineludibles del mes de diciembre es la de la fiesta de la Esperanza, que tiene en Cádiz esa trilogía protagonizada por las cofradías del Amor, el Huerto y Cigarreras. En la primera de estas cofradías han anunciado ya que el rosario público de la Virgen de la Esperanza este año llegará hasta el monasterio de la Piedad de las franciscanas de la calle Montañés, debido al 50 aniversario de la canonización de Santa Beatriz de Silva. Será el 12 de diciembre por la tarde, cuando la Esperanza podrá verse por San Francisco, Tinte, Mina, San José, Ancha, Novena, Palillero, Montañés, Cardenal Zapata, San Agustín y San Francisco.

En el Huerto recuperarán, al fin, el triduo a la Dolorosa (del 11 al 14), que estará expuesta en besamano los días 17, 18 y 19. Y en Cigarreras (que por cierto andan haciendo unas actuaciones de mejora en la capilla de los titulares, que han sido trasladados de manera temporal a la nave de la epístola de Santo Domingo) mantendrán también el rosario de la Dolorosa por las calles de Santa María, con visita incluida a la iglesia de San Juan de Dios y colofón de los actos de este Año Jubilar.

Aniversarios

La Virgen del Patrocinio, de la cofradía del Prendimiento.

Ya asoman dos celebraciones especiales para el año 2026. De un lado, la cofradía del Nazareno del Amor cumple 75 años de historia, para lo que ha creado ya una comisión de hermanos que anda preparando una programación que se desarrolle a lo largo del año y, presumimos, más allá de 2026, teniendo en cuenta que el acta de fundación tiene fecha de 11 de noviembre de 1951. Por lo pronto, ya ha anunciado la hermandad la realización de unas potencias para el Nazareno, diseñadas por el malagueño Curro Claros. De otro lado, pero siguiendo en el Lunes Santo, en la hermandad del Prendimiento ya están trabajando también porque quieren celebrar el 50 aniversario de la bendición de su Dolorosa, la Virgen del Patrocinio; una muy bella imagen en torno a la que girarán también actos y cultos que está ya ideando la junta que preside Luis Rivero. A buen seguro que no serán las únicas celebraciones, como es seguro también que las dos cofradías (visto el trabajo que vienen realizando en los últimos años) desarrollarán una cuidada e interesante programación.

Obispado

Imágenes de la presentación en Cádiz del administrador apostólico de la diócesis / Lourdes de Vicente

Andan preguntándose los cofrades cómo nos irá con el cambio de obispo en la diócesis. Sorprende escuchar y leer cómo algunos hablan del período de Zornoza, del que ya escribimos en su día que si podíamos achacarle algo los cofrades era cierta lejanía en el tratamiento y la importancia que ha dado a esto que ellos mismos llaman religiosidad popular. Pero no ha sido un período negativo, ni mucho menos (algunos ya no se acuerdan de épocas anteriores, donde las cofradías no solo no pintaban nada sino que sólo encontraban rechazo y oposición en la Iglesia local). ¿Cambiará algo con la llegada del administrador apostólico? De Ramón Valdivia se conoce su cercanía a las hermandades (una de las cosas buenas de tener un obispo sevillano) y la importancia que les concede como motor de la Iglesia en la región. Y eso, a buen seguro, se va a notar de ahora en adelante.

Por cierto, que ayer hubo muchos hermanos mayores y cofrades en la Catedral en la ceremonia de bienvenida que presidió Valdivia. Algunos, por cierto, no llevaron bien eso de no tener asientos reservados en el protocolo diseñado por el Cabildo y la diócesis para la celebración.

La Palma

La restauradora del Archivo Provincial, con la bula pontificia de La Palma.

Sigue la cofradía del Lunes Santo estrenando intervenciones en su patrimonio. En esta ocasión ha anunciado la culminación de los trabajos de restauración de la bula pontificia que concede el título de Archicofradía, y que gracias a una subvención de la Diputación ha sido tratada en el Archivo Provincial de Cádiz por la restauradora Carolina Maqueda. Otro logro para conservar el patrimonio y la historia de la cofradía. Enhorabuena.

Servitas

Y hablando de patrimonio, en este caso musical, vamos a poner de relieve la última pieza recibida por la orden seglar. Se trata de una marcha procesional que ha compuesto Eduardo Bablé, que se estrena -que sepamos- en estas lides. Vinculado al mundo del Carnaval y a los títeres, pero con un apellido íntimamente ligado a las cofradías gaditanas, Bablé (que esta semana pregonaba la Navidad y que es también asiduo en las misas del 1 de noviembre en La Palma) ha entregado la marcha, que queda ya pendiente de escucharla en algún concierto o en la calle el próximo Viernes de Dolores. La marcha, por cierto, la ha titulado ‘A la Lola de San Lorenzo’, “como siempre la he llamado (y todo Cádiz)”, dice el autor.