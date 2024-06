Ya hay una propuesta para el martillo del palio de La Palma

La renuncia de Ramón Velázquez a la capatacía del paso de palio de la Virgen de las Penas, de la hermandad de La Palma, ha dejado en estado de shock al Cádiz cofrade y al mundo de la carga, que posiblemente no esperaban la noticia después de un Lunes Santo sin procesión a causa de la lluvia.

36 años después de recibir la llamada de la hermandad, no ha querido Ramón Velázquez desentenderse del paso de palio de la Virgen de las Penas ante su decisión de no continuar al frente de la cuadrilla. Ha sido tal su dedicación durante estas casi cuatro décadas, que considera que “dejar vacante dicho cargo no sería ético por mi parte”.

Por ello, en su carta de renuncia ha lanzado a la junta de gobierno una propuesta de sustitutos que vendría a garantizar la continuidad de la cuadrilla de cargadores que hasta ahora viene sacando el paso a la calle. Se ha apoyado Velázquez en su equipo de auxiliares, a los que ahora propone como relevos al frente del paso.

De este modo, ha propuesto el nombramiento de Juan José Camacho, Juan Nieto y José Luis Pampará como nuevos capataces del palio; “las personas que me han ayudado, hermanos de la archicofradía, con buenos conocimientos del mundo de la carga y por supuesto con un cariño inconmensurable a la Señora”. “Doy por hecho que ellos sabrán llevarla con la escuela, responsabilidad, seriedad y disciplina que les he transmitido”, traslada Velázquez a la junta, que ahora tendrá que decidir si acepta esta propuesta o si opta por alguna otra opción para relevar la ya histórica figura y trayectoria de Ramón Velázquez al frente de uno de los pasos de palio más destacados de la Semana Santa gaditana.