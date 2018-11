Una procesión misionera

Ojo a la última iniciativa que se ha comentado en los pasillos de Hospital de Mujeres. Para la celebración del Mes Misionero Extraordinario que el Papa Francisco ha convocado para octubre de 2019 se ha planteado la posibilidad de celebrar una procesión extraordinaria, de la que todavía no se ha concretado ni detallado nada de su desarrollo (ni siquiera de la imagen o imágenes que la protagonizarían). La idea ha surgido de la propia curia, no de ningún cofrade que lo haya planteado, y hasta la fecha es un simple planteamiento que no sabemos si tendrá o no recorrido en los próximos meses. Un apunte: la patrona de los misioneros es Santa Teresita del Niño Jesús, y el patrón San Francisco Javier (que a su vez es copatrono de la ciudad desde el año 1706).

Los Patronos

Hablando de procesiones extraordinarias, sigue generando comentarios e ideas la propuesta lanzada hace varias semanas en esta tribuna de celebrar una procesión extraordinaria de San Servando y San Germán para conmemorar el cuarto centenario de su patronazgo sobre la ciudad. Una de las que nos trasladan consistiría en “una procesión con los patronos, copatronos y santos con devoción arraigada tras la función solemne del cuarto centenario”. Formarían ese cortejo San Servando y San Germán, San Francisco Javier, San Roque, San Miguel o San Rafael, San José, y San Hiscio. “Para mostrar a la Iglesia triunfante y militante”, explican. Dicho queda.

Horarios

Acercándonos más en el tiempo, el Consejo sigue trabajando para configurar la próxima Semana Santa. Mañana está prevista una nueva reunión de las hermandades del Lunes Santo, donde el Consejo planteará un adelanto horario del día con el Nazareno del Amor primera, La Palma segunda, Prendimiento tercera (algo que en principio no aceptaba esta hermandad) y Vera–Cruz cerrando la jornada. A ver cómo cuadra el planteamiento con los intereses de cada una de estas cuatro hermandades. En el Domingo de Ramos, por su parte, las posturas son más difíciles de acercar, sobre todo entre La Cena y Despojado. La reunión que mantuvieron a tres bandas (las dos hermandades y la permanente) no arregló absolutamente nada. Todo hace pensar que el Consejo tendrá que decretar el orden en carrera oficial.

Santo Entierro

Uno de los retos de la actual junta de gobierno es estrechar los lazos institucionales que la hermandad posee con administraciones y autoridades religiosas, civiles y militares. Por eso, Fernando Díaz y su equipo están intensificando su presencia en actos oficiales; esta semana estuvieron presentes en el día de la Subdelegación de Defensa, con cuyo delegado mantendrán pronto una reunión con el objetivo de recuperar vínculos más allá del Sábado Santo. Y lo mismo ocurrirá con otras muchas instituciones. Sería deseable que del lado de las cofradías, todas las penitenciales estuvieran representadas en el cortejo del Sábado Santo para volver a tener el Santo Entierro que conoció esta ciudad. O al menos, parecido.