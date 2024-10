Pistas gaditanas para la Magna de Jerez

Hoy debiera ser día de descanso, de inicio de desmontaje en las iglesias, de recuerdo de las estampas vividas, de búsqueda en los móviles de las imágenes captadas o de los momentos más destacados. Hoy debería ser día de resaca de la magna de Jerez, pero el tiempo -otra vez el tiempo- ha aplazado una semana la celebración (con todas las opiniones que haya respecto a esta decisión tomada por los hermanos mayores). La magna, por tanto, se celebrará el próximo sábado; y aunque transcurrirá por las calles de Jerez, habrá un poco de Cádiz en esa procesión mariana. Habrá mucho de la cofradía de Las Penas, que como ya se sabe ha tenido a bien ceder el palio de Caridad (respiraderos, varales, bambalinas y techo) a la hermandad de la Salvación para que cobije a la Virgen de las Bienaventuranzas en su primera salida a la calle. También habrá parte de Ecce-Homo, que ha cedido un terno de la Virgen de las Angustias; saya y manto bordados en oro sobre terciopelo azul que vestirá la titular de la hermandad de Loreto durante la procesión del día 19. Y por Jerez procesionarán las dalmáticas de la cofradía de Afligidos, cedidas a la hermandad de Pasión; y del Carmen, que lucirán delante del palio de la hermandad del Perdón.

La Virgen de las Angustias de Ecce-Homo, con el terno bordado que va a ceder a la hermandad de Loreto

También habrá toques gaditanos en varios momentos de los recorridos, protagonizados todos por coros de Carnaval que van a cantar alguna pieza puntual a algunos de los pasos participantes. Estará el coro de la Viña Jesús Monzón cantando a la Virgen del Amparo de la Sed, que estrena marcha también de autoría gaditana (Juan Antonio Verdía); el coro de Julio Pardo tras el palio de la Virgen del Transporte con la banda de La Puebla poniendo voz a las marchas Misericordia de Marvizón (estreno), El Dulce Nombre y Pasan los Campanilleros, ambas composiciones de López Farfán. Y estará el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández, tras el palio de la Estrella, a la que ya cantaron en su reciente coronación canónica.

Pistas gaditanas, pues, para no perderse el próximo sábado por Jerez.

La Patrona

Las imágenes de la suspensión de la procesión de la Patrona de Cádiz / Jesús Marín

No permitió la lluvia que la Virgen del Rosario procesionara por las calles de la ciudad, pero eso no resta para que se viviera un gran 7 de octubre en torno a Santo Domingo, con la participada función votiva de la mañana (con mucha representación institucional), con la constante visita al santuario que no cesó en ningún momento del día, y con la posibilidad de ver a la Patrona en su paso. Se reafirma el vínculo de los gaditanos con la Patrona, al mismo tiempo que se debe seguir insistiendo y reivindicando que Santo Domingo sea erigida basílica, como llevamos años esperando.

Respecto a la procesión, queda la duda: ¿debió suspenderse antes, a la vista de los partes? ¿Se hizo bien en esperar hasta el último momento, incluso otorgando ese retraso, por si mejoraba la situación? Opiniones habrá de todos los colores. Lo que sí quedó claro, es que la fiesta del 7 de octubre se vive con intensidad mucho más allá de la salida de la Virgen a la calle.

Despojado

La Virgen de la Concepción estuvo este fin de semana en Puntales / D.C.

Será al día siguiente de la Inmaculada cuando la Virgen de la Concepción del Despojado sea trasladada al taller de Francisco Romero Zafra. Será una leve intervención la que se le aplique a la imagen, todo a raíz de un oscurecimiento de la policromía que se detectó recientemente y que se debe a un producto que el imaginero cordobés aplicó a algunas imágenes y que no ha dado el resultado deseado. El propio Romero Zafra corregirá este fallo y entregará la Dolorosa en perfectas condiciones de cara a la Cuaresma. Y todo ello sin coste para la hermandad, que sigue soñando con ese palio diseñado por Álvaro Abril, aunque su ejecución se antoja aún lejana.

Sentencia

El próximo sábado tiene la cofradía un cabildo importante. En primer lugar, se aprobará la restauración de la imagen del Señor, que no se toca desde hace ahora 30 años, cuando Miñarro realizara un nuevo candelero. Y en segundo lugar se presentarán los actos con los que conmemorará la cofradía el 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Buen Fin, la única Dolorosa de Láinez Capote que sigue procesionando en la Semana Santa gaditana, y que podría protagonizar algún culto externo extraordinario a lo largo de 2025, un año que se presume puede estar cargado en el calendario cofradiero.

Marianistas

Vuelve a ser noticia esta semana la iglesia del Pilar del colegio de San Felipe Neri. Tras los cultos al Pilar celebrados días atrás, con la novedad de haber bajado a la imagen y haber quedado expuesta a la veneración, este próximo jueves se anuncia la reposición al culto del Crucificado de la Redención, que ha sido sometido a una restauración a cargo de Ana Isabel García Mariño, que es hija del tallista e imaginero Juan Carlos García y de la doradora Isabel Mariño. Todo ello acontece en el templo marianista, donde un grupo de jóvenes cofrades trabaja ya como Asociación de Fieles Marianistas bajo la interesante dirección del sacerdote Rafael Iglesias, una de las voces más coherentes y esperanzadoras del clero actual en materia cofradiera. Busquen si no en Youtube la entrevista que concedía esta semana en el programa CCTV.

EL DETALLE. El museo del Perdón

Cultos a la Virgen del Rosario del Perdón / Jesús Patrón

Ha celebrado la cofradía de la Madrugada esta semana los cultos a la Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos. Y para ello, no se han conformado en la hermandad con presentar a la Dolorosa de manera especial, como suele hacerse en este tipo de cultos internos. A falta de un altar, se han dispuesto dos; y a falta de la Dolorosa y del Crucificado, se pueden ver en Santa Cruz el resto de imágenes secundarias. La nueva Magdalena y el San Juan junto a la Virgen; y el Cristo, en el Torreón del Sagrario, con los ladrones y la Virgen del Calvario. Todo un museo con la imaginería de la hermandad al alcance del que entre en la Catedral Vieja.

Así luce el Cristo del Perdón en el Torreón del Sagrario de Santa Cruz