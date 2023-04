El pertiguero: Las petaladas o ponerle puertas al campo

Lo de las petaladas se ha convertido en un asunto de Estado a raíz de las reacciones que se han producido en las últimas semanas en las redes sociales. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías decidió que estaban prohibidas a partir de ahora las petaladas dentro de la carrera oficial y aquel que osara saltarse la norma, podría ser sancionado económicamente, en este caso las cofradías. Eso tenía un destinatario directo, el Nazareno del Amor, que además se dio aludido porque todos los años se le hacía una petalada en plena carrera oficial, en la calle Pelota, poco antes de entrar en la plaza de la Catedral. La norma del Consejo es algo así como ponerle puertas al campo porque es muy difícil relacionar que la persona o personas que hacen una petalada desde una azotea o un balcón tienen un vínculo directo con la cofradía en cuestión.

No obstante, por si acaso, la hermandad del Nazareno se apresuró en hacer un comunicado en el que dejaba muy claro que en el caso de que hubiera una petalada hacia alguno de sus titulares en la carrera oficial, sería algo particular de la persona en cuestión y no una iniciativa de la cofradía. Lo dicho, ponerle las puertas al campo.

Pero como todo lo que se hace en esta ciudad se convierte en una tradición y todo se relaciona con lo mismo, lo que se hizo en la tarde de ayer es sustituir una petalada por un lanzamiento de flores. De este modo, hubo personas que repartieron unos claveles rosas entre el público para que al paso del Nazareno del Amor se hiciera este sustituto de petalada. Dentro de la norma del Consejo se habla de petalada y esto realmente no lo era, ya que se lanzaban las flores completas. Al final, no obstante, el suelo quedó lleno de estos claveles para el paso de las siguientes tres cofradías.

El Lunes Santo, un lunes de coros

El de ayer fue un lunes de coros. No hablamos de Carnaval, sino de Semana Santa. Cada vez se buscan más formas de expresar el fervor ante el paso de una cofradía. Y una de ellas es a través de la música. Lo curioso fue que hasta tres coros actuaron ayer en diferentes rincones de la ciudad. Por un lado, hasta dos corales le cantaron al palio de María Santísima de las Penas: el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández en la salida con el Himno de la Coronación Canónica y la Coral La Salle Viña-Jesús Monzón en la Catedral con La Viña te corona. Por su parte, el coro de Julio Pardo le cantó en la calle Ancha a la Virgen del Patrocinio la marcha Como el cielo, compuesta por Julio Pardo padre e hijo.

Nadie quiere perderse la foto

Este año es el primero en el que las cofradías radicadas en la iglesia de San Francisco salen a la calle sin la comunidad franciscana en el templo. Una vez que se marcharon, la gestión de la iglesia quedó en manos de los misioneros identes, que vivieron ayer su primer Lunes Santo. Uno de ellos, con su sotana puesta, no quiso perderse el momento de hacer fotos de la salida, como esta del paso de palio de la Virgen de la Soledad de la hermandad de Vera-Cruz.

Limpieza a fondo en las calles

Como sucede en cualquier fiesta, cuando el público se dispersa solo queda la basura. Ante esto, el nuevo servicio de limpieza en la ciudad, que lo presta la empresa Valoriza, se está esmerando especialmente en dejar en buen estado las calles.Se pudo ver, por ejemplo, tras la salida de La Palma, en la que una cuadrilla de trabajadores actuó con rapidez. También fue llamativo ver a dos operarios con sendas mochilas por carrera oficial eliminando la cera del suelo antes del paso de las hermandades en su camino a la Catedral.

Más incidencias en el público

Ayer se volvieron a producir varias incidencias durante el discurrir de las cofradías por las calles gaditanas. El suceso más importante lo sufrió un músico de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de la hermandad de San Benito de Sevilla, quien en Catedral tuvo que ser atendido al sentirse indispuesto. Por su parte, nada más terminar de salir la cofradía de la Vera-Cruz de la plaza de San Francisco, una ambulancia accedió al lugar para atender a un hombre de avanzada edad. Esperemos que no suceda nada más.

Policías para velar por la seguridad

Los miembros de la Policía Local están velando para la seguridad en los cortejos y, sobre todo, para que se puedan realizar los cruces de manera correcta y que no haya acumulaciones de público. Uno de los lugares es precisamente la zona en la que se prohibe que haya público en los accesos y la salida de la carrera oficial. Ayer, sin embargo, sí se pudo ver a gente en el final de la calle San Francisco llegando a Nueva.

La plana mayor del PP, en la salida de La Palma

En época preelectoral, es normal la presencia de políticos para ver las procesiones. Por ejemplo, en el interior de la iglesia de la Palma estuvieron varios miembros destacados del PP como BrunoGarcía, Teófila Martínez, Mercedes Colombo o Jorge Vázquez. A Bruno también se le vio el Domingo de Ramos contemplando la salida de Borriquita y la recogida del Despojado. Y si el Domingo de Ramos cargó Ismael Beiro en Borriquita, ayer lo hizo el de Ciudadanos, Juan de Dios Sánchez, en el Nazareno del amor pero con un matiz muy diferente, este último ya era cargador de la cuadrilla antes de ser candidato.

Los WhatsApp del pertiguero

A las 16.33 horas: “En Sentencia tienen que estar contentos con que hayan vestido a un perro con su hábito”. A las 21.28 horas: “No entiendo por qué las cofradías van tan lentas. Se están cargando las secciones donde van niños pequeños y no van a querer volver a salir nunca”. A las 22.26 horas: “Qué de movimientos en el paso cada vez que se levantan para que la gente consiga entrar en el palo. Esto no tiene remedio”. A las 23.00 horas: “Me ha llamado mucho la atención que haya ido en presidencia de La Palma Marco Antonio”.