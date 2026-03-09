La Patrona de Alcalá de los Gazules procesionará por Cádiz en 2027

La Virgen de los Santos de Alcalá de los Gazules, en una salida por el pueblo.

Las calles de Cádiz verán procesionar a la Virgen de los Santos, Patrona de Alcalá de los Gazules, el próximo año. La devota imagen será trasladada a Cádiz en el entorno de la fiesta de la Santísima Trinidad (el domingo posterior a Pentecostés y anterior al Corpus Christi) para presidir la celebración religiosa de este día en la Catedral.

Así lo ha dado a conocer la hermandad de los Santos de Alcalá, que aún tendrá que concretar las fechas exactas y los detalles de este acto extraordinario que se enmarca en el 150 aniversario del Patronazgo de esta imagen sobre la localidad gaditana. Lo que sí ha anunciado ya la corporación es que días antes de ese domingo, la imagen llegará a Cádiz para establecerse en la parroquia de Santo Tomás, peregrinando desde allí hasta la Catedral en vísperas de ese domingo 30 de mayo de 2027. Y una vez culmine la eucaristía en la Catedral, anuncia también la cofradía que se celebrará una procesión por las calles del centro de Cádiz.

La fecha elegida no es casual, ya que como explican en Alcalá la fiesta de la Santísima Trinidad supone el "origen teológico" de esta advocación que va a cumplir 150 años siendo Patrona de Alcalá.

Otros actos extraordinarios

Este traslado de la Virgen de los Santos a Cádiz será uno de los actos principales de una programación extraordinaria que se iniciará en mayo de este año, cuando se inaugure el Año Jubilar concedido por este 150 aniversario.

En concreto, es el 2 de mayo cuando se dará inicio a este Año Jubilar, con una misa en el santuario a las 11.00 horas y la posterior bajada de la Virgen de Su camarín para iniciar el traslado a Alcalá, que está a unos 5 kilómetros del santuario.

Para el día siguiente, 3 de mayo, ya con la Virgen en el pueblo, se anuncia una misa de bienvenida y el posterior inicio de unas misiones que protagonizará la imagen por diversos emplazamientos del pueblo, hasta el sábado 13 de junio en el que se llevará a cabo el traslado de regreso al santuario.

Será desde la iglesia de la Victoria a las 10.00 horas, recorriendo la Virgen la Alameda, Los Pozos, Pozo Abajo, la barridad del Prado y el Camino de la Virgen hasta llegar al santuario. En ese momento, la imagen será devuelta al camarín, iniciándose con posterioridad una jornada festiva en el santuario.